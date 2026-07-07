La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los jugadores y los hinchas. También provocó una dura reflexión de Radamel Falcao García, quien, desde su rol como comentarista, aseguró que el país debe dejar de normalizar varias falencias estructurales del fútbol colombiano.

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(Vea también: Los penales nos sacaron otra vez: Colombia cayó ante Suiza y se despidió del Mundial 2026)

El máximo goleador histórico de la Selección reconoció que la derrota por penales frente a Suiza fue dolorosa, pero insistió en que el verdadero problema va mucho más allá de los 120 minutos disputados en Vancouver.

Falcao pidió trabajar los penales tras otra eliminación de Colombia

El exdelantero aseguró que la definición desde los once pasos sigue siendo una deuda pendiente para el fútbol colombiano y pidió darle mayor importancia desde las divisiones formativas.

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“Una lástima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estas instancias el rival tiene el nivel para no perdonar. Hoy fue desde los 11 metros, como tantas otras veces que al fútbol colombiano se le han cortado las alas por penales“.

Para Falcao, los cobros desde el punto penal no pueden seguir tratándose como un aspecto secundario.

“Definitivamente tenemos que trabajar nuestro fútbol, nuestros clubes, hacer énfasis en los penales. No lo digo como una crítica, pero es parte del juego. Tenemos que ser sensatos, darle atención; son muchas decepciones”.

“Es una vergüenza”: Falcao criticó la estructura del fútbol colombiano

El ‘Tigre’ fue mucho más allá del resultado del Mundial y apuntó directamente contra el modelo del fútbol profesional colombiano.

Según explicó, la ausencia de una tercera división perjudica el desarrollo de los jóvenes futbolistas y termina premiando a clubes que no invierten.

“Nuestras formaciones tienen que mejorar, la infraestructura, las herramientas y todo lo que se les brinda a los jóvenes. Es una vergüenza que no tengamos una categoría C y que se fomente la mediocridad, vagos, equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C”.

Incluso cuestionó la forma en que algunos clubes administran sus recursos.

“Tienen presupuesto de Primera División y pagan una miseria a los jugadores”.

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Falcao reconoció avances, pero pidió cambios profundos

Aunque fue muy crítico, Falcao también destacó algunas mejoras que ha tenido la Selección Colombia durante la administración de Ramón Jesurún.

“La directiva de Ramón Jesurún ha mejorado la Selección Colombia, ha puesto sedes y estos jugadores, con sus esfuerzos, se forman tratando de darnos lo mejor. Hay un agradecimiento para ellos”.

Sin embargo, dejó claro que esos avances no son suficientes mientras el fútbol colombiano siga presentando problemas estructurales.

“Nuestro fútbol no puede seguir fomentando vagos ni mediocridad. Perdemos jugadores a los 20 o 21 años porque no tienen dónde jugar”.

Las declaraciones del histórico goleador dejaron uno de los análisis más fuertes tras la eliminación de Colombia del Mundial y reabrieron un debate que desde hace años acompaña al fútbol profesional colombiano: la necesidad de fortalecer la formación, ampliar las oportunidades para los jóvenes y modernizar la estructura de las competiciones nacionales.

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