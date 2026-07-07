La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda tristeza entre los jugadores. Después del empate 0-0 frente a Suiza y la caída en la tanda de penales, uno de los primeros en hablar fue Daniel Muñoz, quien dejó un mensaje de resignación, agradecimiento y orgullo por lo hecho durante el torneo.

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(Vea también: Los penales nos sacaron otra vez: Colombia cayó ante Suiza y se despidió del Mundial 2026)

El lateral derecho, uno de los futbolistas más destacados del equipo de Néstor Lorenzo a lo largo del campeonato, aseguró que el grupo hizo todo lo posible por conseguir la clasificación y que no había espacio para los reproches.

Daniel Muñoz dijo que la eliminación de Colombia “ya estaba escrita”

Muñoz reconoció el dolor por quedarse nuevamente a las puertas de una instancia más avanzada, pero aseguró que el desenlace hacía parte del destino.

“El destino tiene que ser así y es aceptar su voluntad. Yo creo que no hay nada que reprochar. Lo dimos todo. Creamos ocasiones y por momentos fuimos muy superiores. De ahí a que no haya entrado el balón… Ya en la tanda de penales mucha gente le dice suerte; yo digo que así estaba escrito el destino, esa era la voluntad de Dios”.

El defensor también aprovechó para agradecer por la oportunidad de representar al país en la Copa del Mundo y destacó el ambiente que se vivió dentro del grupo durante toda la competencia.

“La verdad, en lo personal, estoy agradecido con esta linda y maravillosa familia”.

Daniel Muñoz destacó la entrega de toda la Selección Colombia

Más allá del resultado, Muñoz defendió el compromiso mostrado por el plantel durante todo el Mundial y aseguró que el equipo dejó una imagen positiva.

“No nos ahorramos nada. Toda gota de sudor quedó dentro de la cancha. Yo creo que Colombia dejó el nombre en alto”.

El defensor lamentó que, una vez más, la Selección quedara con la sensación de haber estado muy cerca de conseguir algo más importante.

“Lastimosamente volvió a pasar ese ‘¿y por qué no un poquito más?’, pero el fútbol es así”.

Daniel Muñoz habló del reto que viene para Colombia

Finalmente, el jugador envió un mensaje de fortaleza pensando en el futuro. Reconoció que el golpe es duro, pero aseguró que el equipo deberá levantarse rápidamente para afrontar los próximos desafíos.

“Lo duro ahorita es volver, ponernos las botas el día de mañana y volver a levantarnos. Yo creo que esto sigue para todos”.

Las palabras de Muñoz reflejaron el sentimiento de una Selección Colombia que estuvo muy cerca de avanzar a los cuartos de final, dominó largos pasajes del compromiso frente a Suiza, pero terminó despidiéndose desde el punto penal. El lateral, uno de los referentes de la Tricolor durante el proceso de Néstor Lorenzo, prefirió quedarse con la entrega del grupo y con la convicción de que el esfuerzo realizado deja una base sólida para los retos que vendrán.

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