La Selección Colombia, como ya es costumbre, decepcionó a quienes esperaban el salto de calidad y jerarquía. Luego de un partido en el que superó a Suiza y tuvo las opciones más claras de gol, se ahogó en la orilla y quedó eliminado del Mundial.

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La tanda pintaba para bien cuando Dávinson Sánchez ganó el sorteo y decidió empezar pateando. Juan Fernando Quintero fue el encargado de abrir la definición con un soberbio penal al centro y duro que no adivinó Gregor Kobel. El encargado de poner el 1-1 fue Xhaka, el capitán suizo, quien la tiró a la mano derecha de Camilo Vargas, que la rozó, pero entró.

Todo se oscureció cuando el segundo capitán de la Selección Colombia tomó el balón, lo colocó en el punto penal y con un arquero jugado la estrelló en el travesaño, con tan mala fortuna que el balón picó en la línea y salió. Zeki Amdouni, con la clase que le faltó al defensor de Galatasaray, engañó al arquero colombiano y puso el 2-1.

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Una luz de esperanza apareció cuando Jáminton Campaz se reivindicó (a medias) del gol que erró en los últimos minutos del suplementario y anotó el parcial 2-2. Akanji fue el encargado de devolvernos la ilusión con su pésimo cobro que mandó a la tribuna y la tanda seguía 2-2, con la posibilidad de adelantarse en el marcador.

‘Cucho’ Hernández fue el encargado de ese penal que ponía a Colombia arriba en la serie, pero, una vez más, no fue para la ‘Tricolor’. Un flojo remate cruzado murió en las manos del arquero de Suiza y, con ello, las ilusiones del país. Cedric Itten sí aprovechó y volvió a darles ventaja.

Luis Díaz tomó el quinto penal y lo anotó, dándole la responsabilidad a Camilo Vargas de darle una vida más a Colombia. Por supuesto, el destino le volvió a dar la espalda a la ‘Tricolor’ y Rubén Vargas cobró cruzado, dejando al arquero bogotano en el piso.

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