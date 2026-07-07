La Selección Colombia todavía no había pisado la cancha del BC Place y ya ganaba en las tribunas. Miles de aficionados colombianos protagonizaron una impresionante caravana por las calles de Vancouver horas antes del partido contra Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

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Con camisetas amarillas, banderas gigantes, humo de los colores nacionales y un ambiente completamente festivo, la afición convirtió varios sectores de la ciudad canadiense en una extensión de Colombia, dejando imágenes que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Video mostró la impresionante llegada de la hinchada de Colombia al BC Place

Las imágenes fueron compartidas por Sarbraj Singh Kahlon, reportero comunitario de OMNI Television, quien acompañó el video con un mensaje que resume lo que se vivía en Vancouver.

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“Colombia se dirige hacia el BC Place, serpenteando por las calles de Vancouver. Es el día del partido final en la ciudad”.

En el video se observa una multitud avanzando de manera organizada hacia el estadio, mientras cientos de banderas ondean sobre una nube de humo amarillo, azul y rojo. Los cánticos acompañan el recorrido y la emoción aumenta a medida que la caravana se acerca al escenario deportivo.

Colombia is marching toward BC Place, winding through the streets of Vancouver. It’s the final match day in the city. Colombia vs Switzerland at 1 p.m. PT. pic.twitter.com/42pNoqA17H — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) July 7, 2026

Policía acompañó la multitudinaria caravana de los colombianos

Otro detalle que llamó la atención fue el amplio acompañamiento de las autoridades durante el recorrido.

Varias motocicletas y patrullas de la policía escoltaron a los aficionados para facilitar su desplazamiento hasta el BC Place, controlando el tránsito y garantizando que la movilización transcurriera sin inconvenientes.

Pese a la enorme cantidad de personas concentradas en las calles, la caminata se desarrolló en un ambiente completamente pacífico, con familias, grupos de amigos y aficionados disfrutando de la previa del compromiso mundialista.

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