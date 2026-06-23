Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre la tutela presentada contra James Rodríguez y Luis Díaz, un recurso que también menciona al técnico Néstor Lorenzo y al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. El periodista deportivo aseguró que inicialmente creyó que se trataba de una broma, pero luego confirmó la existencia del caso tras conversar con directivos de la Federación.

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Javier Hernández Bonnet fue quien reveló que la tutela se trataba de una acusación de traición a la patria por un video de inteligencia artificial en el que se ve a James Rodríguez y a Luis Díaz haciendo el símbolo de firmes por la patria de Abelardo de la Espriella.

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Según relató Vélez, incluso escuchó parte del audio del denunciante, material que le compartió el presidente de la Federación Colombiana Fútbol. “A mí me parecía chiste, le pregunté al presidente de la FCF y me mandó el audio del denunciante”, afirmó. El comentarista cuestionó el contenido de la denuncia y sostuvo que le sorprendió que fuera admitida por un juez, al considerar que contiene “incongruencias” y acusaciones sin sustento.

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El analista también defendió a James Rodríguez y a Luis Díaz frente a los señalamientos. De acuerdo con Vélez, la acción judicial se basa en un video que, según él, corresponde a contenido generado con inteligencia artificial. “Acusa a James y ‘Lucho’ por un video que se sabe es inteligencia artificial y nunca hicieron el gesto que el señor menciona”, señaló durante su intervención.

Vélez relacionó además la controversia con la polémica que surgió semanas atrás durante un acto protocolario de la Selección Colombia, en el que participó una hija del presidente de la República. Según explicó, desde entonces comenzaron a circular versiones que, a su juicio, buscaban afectar la imagen del equipo nacional y de sus principales figuras.

“Hubo un suceso con la jovencita hija del que era presidente y desde ahí se dijeron un poco de mentiras, que James la había maltratado”, afirmó. El periodista sostuvo que detrás de esas versiones existía una intención de vincular a la Selección con debates políticos y lamentó que el fútbol terminara involucrado en una discusión ajena al deporte. “Me indigna que usen la Selección para saciar la amargura de una derrota política. Respeten, guardemos la distancia”, concluyó.

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