James Rodríguez le envió un mensaje directo a Antonella Petro luego del video que ella publicó para zanjar la polémica desatada por un gesto del capitán de la Selección Colombia que muchos interpretaron como un desaire hacia la hija del presidente Gustavo Petro durante la despedida del equipo.

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En el mensaje, el delantero de la ‘tricolor’ aseguró que esa foto que ella le pidió en dicho escenario sería un hecho y además, aseguró que le enviará su camiseta.

“Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto”, dijo el 10 en el mensaje.

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Para finalizar, James le pidió a Antonella Petro que a la próximo le hable más duro, dando a entender que fue un malentendido lo que muchos tacharon como un acto descortes, dado que, al parecer, no la escuchó.

Como reacción al mensaje, la hija del presidente escribió: “Casi me da infarto”, sin ocultar su emoción ante la respuesta de quien, aseguró en un video pasado, es su máximo ídolo del fútbol colombiano. Además, envió de nuevo un mensaje de unión para todos los hinchas de la Selección Colombia: “En la cancha somos un solo país”.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.