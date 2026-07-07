La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 también dejó una fuerte reacción de Iván Mejía Álvarez. El reconocido periodista hizo un balance del rendimiento de la ‘Tricolor’, lamentó el final de la ilusión mundialista y aseguró que el equipo pagó el desgaste acumulado durante el torneo.

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Para Mejía, el sueño de ver a Colombia peleando por las semifinales terminó ante una Suiza que tampoco mostró un nivel sobresaliente, pero que aprovechó mejor los detalles y terminó imponiéndose en la definición desde el punto penal.

Iván Mejía cree que Colombia llegó desgastada al duelo contra Suiza

El analista sostuvo que el equipo de Néstor Lorenzo ya no mostró la frescura que había exhibido durante la fase anterior del campeonato.

“Fue bonito mientras duró. Hoy nos perdimos por tiros desde el punto penal con Suiza y se acabó la ilusión. Se acabó ese bello cuento que habíamos montado”.

Según explicó, el desgaste físico terminó pasándole factura a la Selección.

“El equipo no estuvo fresco. Se vio cansado en la cancha. Los kilómetros recorridos durante el torneo le pasaron factura. No fue un equipo lúcido para recuperar la pelota, fue lento, sin ideas y por momentos superado en los duelos individuales. Colombia, sin el brillo de otros partidos”.

Aun así, aclaró que Suiza tampoco dominó ampliamente el compromiso.

“Fue una Suiza que tampoco fue una maravilla y terminó tan cansada como el equipo colombiano”.

Iván Mejía cuestionó algunos cambios de Néstor Lorenzo

Aunque evitó responsabilizar directamente al técnico por la eliminación, sí expresó dudas sobre varias decisiones tomadas durante el partido.

Entre ellas mencionó el ingreso de Jaminton Campaz y la salida de Jefferson Lerma, movimiento que, a su juicio, modificó el equilibrio del equipo.

“No sabemos a qué entró Campaz. No entendemos por qué sacó a Lerma y descuadró el bloque de marca. Los cambios no dieron resultado”.

Sin embargo, fue claro en que la derrota no puede atribuirse únicamente al entrenador.

“No se puede decir que Colombia se haya caído por cuenta de Lorenzo. Eso no tendría sentido. Sencillamente, se puede pensar que el partido se pudo haber manejado mejor, pero él sabrá por qué hizo los cambios”.

Más allá del Mundial, Mejía considera que el verdadero reto comienza ahora con el proceso hacia las próximas Eliminatorias.

El periodista advirtió que varios referentes difícilmente llegarán al siguiente ciclo y que la Federación deberá empezar a construir una nueva base.

“Queda un proyecto a futuro y una pregunta: ¿cómo vamos a encarar la renovación? Los que hoy se van para la casa no pueden estar en la próxima Eliminatoria. Hay que hacer cambios, mover un poco la nueva generación y mirar si tenemos algo desde abajo para pensar que podemos repetir”.

Con esa reflexión cerró su análisis sobre el final del camino de Colombia en el Mundial 2026.

“Fue bonito mientras duró… ya nos echaron”.

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