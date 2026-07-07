La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, luego de perder en la tanda de penales contra Suiza, dejó una ola de reacciones en el país. Una de las más fuertes fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien responsabilizó directamente al técnico Néstor Lorenzo por el fracaso.

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En su análisis, el comentarista aseguró que el seleccionador argentino nunca estuvo a la altura del desafío y criticó tanto su trayectoria como las decisiones que tomó durante el compromiso.

Carlos Antonio Vélez cuestionó el nivel de Néstor Lorenzo

Vélez fue contundente al evaluar el proceso del entrenador argentino y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados.

“Nosotros no tenemos técnico, no se engañen, nunca tuvimos técnico; este señor venía de Melgar de Arequipa”.

El periodista insistió en que una generación de futbolistas con experiencia internacional necesita un entrenador de mayor recorrido.

“Yo siempre he dicho que los jugadores de élite necesitan técnicos que miren hacia arriba, no hacia abajo“.

Vélez apuntó contra Lorenzo por insistir con James Rodríguez

El analista también cuestionó una de las decisiones tácticas del seleccionador durante el compromiso frente a Suiza y aseguró que el equipo terminó pagando un “capricho”.

“Lorenzo vive del cuento que es de la escuela de Bilardo, eso es mentira, porque si fuera así, no moriría como murió hoy, con un capricho que se llama James Rodríguez”.

Las declaraciones de Carlos Antonio Vélez se suman a las críticas que han surgido tras la eliminación de la Tricolor. Antes también se pronunciaron voces como la de Radamel Falcao García, quien pidió una transformación profunda del fútbol colombiano, e Iván Mejía, que cuestionó algunos movimientos del cuerpo técnico durante el partido, aunque reconoció que el desgaste físico también terminó pasando factura al equipo de Néstor Lorenzo.

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