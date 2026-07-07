Uno de los momentos que más debate dejó tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 fue el cambio de Jhon Arias por Jáminton Campaz. La sustitución ocurrió al minuto 66 del partido contra Suiza y rápidamente abrió la discusión entre los hinchas, que cuestionaron la salida de uno de los jugadores más importantes del equipo.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico Néstor Lorenzo explicó la razón detrás de esa decisión. El periodista Juan José Mantilla, de Win Sports, le preguntó al entrenador si el cambio de Arias estuvo relacionado con la tarjeta amarilla que tenía y si Colombia había ganado o perdido con la modificación.

Lorenzo respondió: “Las dos cosas. Teníamos miedo que en una llegada tarde nos quedáramos con uno menos, y la energía también. Creímos que Campaz le podía dar… aparte, cambiamos de sistema también. Jugamos con dos en el medio, con JuanFer Quintero flotando detrás del ‘9’”.

Néstor Lorenzo habló del cambio de Jhon Arias por Jáminton Campaz ante Suiza

El entrenador argentino explicó que la intención era modificar la estructura del equipo para buscar más opciones ofensivas. Lorenzo agregó: “Pasamos a un 4-2-3-1. Pensamos que por las bandas teníamos que preocuparlos a ellos, casi llegan los goles así. Campaz la tuvo y, no se dio”.

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La falta de definición fue otro de los temas que el técnico puso sobre la mesa después del empate sin goles ante Suiza y la posterior eliminación en penales. Lorenzo aseguró que Colombia tuvo oportunidades, pero no logró convertirlas en el momento clave.

“Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol”, explicó el entrenador.

Además, Lorenzo dejó una frase que resumió su análisis del partido: “A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones”, pero “no convertir se paga”.

El técnico también defendió a los delanteros y atacantes de la Selección Colombia. Destacó la calidad de futbolistas como Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Javier Suárez, quienes habitualmente tienen buen rendimiento goleador en sus clubes.

“Son jugadores que hacen goles en sus ligas, son goleadores de sus ligas. No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no”, afirmó Lorenzo.

Finalmente, el entrenador tuvo palabras para el arquero suizo Gregor Kobel, una de las figuras del partido. “Este Mundial ha demostrado una calidad de arqueros impresionante”, manifestó Lorenzo luego de un duelo que terminó dejando a Colombia afuera del torneo por la definición desde el punto penal.

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