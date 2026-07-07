El futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia sigue siendo una incógnita luego de la eliminación del equipo en el Mundial 2026. Aunque desde la Federación Colombiana de Fútbol no hay un pronunciamiento oficial sobre su continuidad, en las últimas horas surgieron nuevas versiones que apuntan a una relación desgastada entre el entrenador argentino y la dirigencia.

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Las declaraciones fueron entregadas por el periodista ‘Pipe’ Sierra durante una transmisión en la plataforma Kick, donde aseguró que existieron fuertes diferencias entre Lorenzo y el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, incluso antes del inicio de la Copa del Mundo.

Pipe Sierra aseguró que Néstor Lorenzo presentó su renuncia antes del Mundial

Según el periodista, Lorenzo estuvo cerca de abandonar el cargo antes del debut de Colombia en el Mundial debido a un desacuerdo con la Federación por la conformación de la lista de convocados.

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De acuerdo con Sierra, el técnico argentino pretendía incluir al delantero Sebastián Villa, pero la dirigencia no respaldó esa decisión por los escándalos del jugador.

“Tengo confirmado que Néstor Lorenzo le dijo a Ramón Jesurún que le renunciaba. Por eso fue que se atrasó dos horas la rueda de prensa… y por eso el video estaba cortado y editado”, afirmó el comunicador durante la transmisión.

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni el cuerpo técnico se han pronunciado sobre estas afirmaciones, por lo que se trata de una versión entregada por el periodista.

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La continuidad de Lorenzo dividiría a la Federación

Pipe Sierra también habló sobre el panorama que enfrenta el seleccionador tras la eliminación mundialista y aseguró que la relación con el presidente de la Federación llegó a estar completamente deteriorada.

“La relación entre el presidente y el entrenador estaba totalmente rota. La unión que se generó en el mes y medio de la preparación hizo que Ramón Jesurún quiera renovarle el contrato”.

Sin embargo, el periodista sostuvo que esa postura no sería compartida por todos los integrantes del Comité Ejecutivo, por lo que su permanecía estaría dependiendo de Jesurún.

“No de manera unánime, porque el Comité Ejecutivo de la Federación no quiere la continuidad de Néstor Lorenzo”.

De ser cierta esa versión, la decisión sobre el futuro del entrenador todavía estaría abierta y dependería del consenso que alcance la dirigencia en los próximos días.

Néstor Lorenzo también habría pedido un aumento salarial

Otro de los temas mencionados por Pipe Sierra tiene que ver con las condiciones económicas para una eventual renovación.

Según explicó, Néstor Lorenzo habría solicitado un incremento en su salario antes de extender su vínculo con la Selección Colombia. No obstante, tras la eliminación del Mundial, ese punto podría cambiar.

De acuerdo con el periodista, si el argentino continúa en el cargo tendría que desistir de esa petición o aceptar un aumento considerablemente menor al que inicialmente habría solicitado.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado si iniciará negociaciones para renovar el contrato de Lorenzo ni ha desmentido las versiones expuestas por el comunicador.

Entretanto, el futuro del técnico argentino continúa siendo uno de los principales temas de discusión alrededor de la Selección Colombia, mientras crecen las voces que piden un cambio en el banquillo para afrontar el próximo ciclo mundialista.

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