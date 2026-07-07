La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue causando reacciones fuera del país. Luego de la derrota por penales frente a Suiza, el diario argentino Olé aprovechó el resultado para lanzar una burla que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Los penales nos sacaron otra vez: Colombia cayó ante Suiza y se despidió del Mundial 2026)

El medio deportivo publicó una imagen del histórico entrenador argentino César Luis Menotti acompañada por una frase que desde hace años ha sido atribuida al campeón del mundo de 1978.

¿Qué publicó Olé sobre Colombia?

La imagen compartida por el diario dice: “Si querés ganarles a los colombianos deciles que son favoritos”.

Lee También

Junto a la fotografía, Olé escribió:

“El Flaco Menotti tenía razón…”.

La publicación apareció pocas horas después de que Colombia quedara eliminada frente a Suiza en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 durante los 120 minutos de juego en Vancouver.

El Flaco Menotti tenía razón… pic.twitter.com/QtzpkIbSrd — Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2026

La frase volvió a viralizarse luego de la eliminación

La referencia no pasó inadvertida entre aficionados de ambos países. Mientras algunos argentinos la compartieron como una broma por la eliminación colombiana, varios hinchas de la ‘Tricolor’ respondieron recordando que Argentina ha ganado, sí, pero con varios cuestionamientos y polémicas.

En esta Copa del Mundo, la ‘Tricolor’ había alimentado esa ilusión tras terminar invicta la fase de grupos, igualar con Portugal y clasificarse a los dieciseisavos de final, antes de despedirse desde el punto penal frente al conjunto suizo en octavos.

* Pulzo.com se escribe con Z