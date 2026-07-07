El Mundial de 2026 ya entró en su recta decisiva. Luego de una intensa ronda de octavos de final, quedaron definidos los ocho equipos que continúan en la pelea por levantar el trofeo y también el camino completo hacia la gran final del torneo.

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La última clasificación la consiguió Suiza, que eliminó a Colombia en una dramática definición por penales después de igualar 0-0 durante los 120 minutos de juego en Vancouver. Con ese resultado, el equipo europeo se ganó el derecho de enfrentar a Argentina en los cuartos de final.

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La ‘Albiceleste’, por su parte, selló su clasificación tras imponerse 3-2 sobre Egipto en otro compromiso exigente, completando así el cuadro definitivo de la siguiente ronda.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Los ocho mejores equipos del campeonato buscarán un lugar entre los cuatro semifinalistas con estos enfrentamientos:

Cuartos de final

Marruecos vs. Francia — 9 de julio.

España vs. Bélgica — 10 de julio.

Noruega vs. Inglaterra — 11 de julio.

Argentina vs. Suiza — 11 de julio.

La parte alta del cuadro tendrá un duelo entre dos de las grandes revelaciones y una potencia europea, mientras que el choque entre España y Bélgica promete ser uno de los partidos más atractivos de la ronda.

En la parte baja aparecen Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza, cuatro selecciones que llegan con argumentos para soñar con las semifinales.

Así quedaron las semifinales y la final del Mundial 2026

La Fifa también dejó definido el camino que seguirá el torneo hasta conocer al nuevo campeón del mundo.

Semifinales

Ganador de Marruecos vs. Francia vs. Ganador de España vs. Bélgica — 14 de julio.

Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. Ganador de Argentina vs. Suiza — 15 de julio.

Posteriormente, los equipos que pierdan las semifinales disputarán el compromiso por el tercer lugar.

Partido por el tercer puesto

Perdedor de la semifinal 1 vs. Perdedor de la semifinal 2 — 18 de julio.

Finalmente, los dos vencedores de las semifinales se enfrentarán por el título del Mundial.

Final

Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 — 19 de julio.

Con Colombia eliminada tras caer desde el punto penal frente a Suiza, el torneo entra en su fase definitiva con ocho selecciones que buscarán escribir el último capítulo del Mundial 2026 y conquistar el trofeo más importante del fútbol.

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