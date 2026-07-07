La tristeza por la eliminación de Colombia del Mundial 2026 contrastó con la euforia que se vivió en Suiza tras el paso de su selección a los cuartos de final. Un video grabado por el influenciador barranquillero Erwin Daniel, residente en ese país europeo, mostró una celebración que sorprendió incluso a quienes conocen de cerca la cultura suiza.

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El creador de contenido compartió imágenes de largas filas de vehículos recorriendo las calles mientras los aficionados hacían sonar las bocinas, sacaban banderas y celebraban desde las ventanas de los carros. La escena llamó su atención porque, según explicó, ese tipo de manifestaciones son muy poco comunes en un país donde el respeto por el silencio y las normas de convivencia suele ser una regla.

“Imagínate no vivir en Suiza y perderte esta celebración”, comentó Erwin Daniel en el video, antes de sorprenderse aún más por el ambiente. “Los van a multar, aquí nunca suenan los pitos. Yo nunca los había escuchado así. Primera vez en su vida que están utilizando pitos”, dijo entre risas, mientras mostraba el desfile de carros que avanzaba por las calles.

El barranquillero comparó lo que veía con las celebraciones futboleras que suelen vivirse en Colombia. En las imágenes aparecen ciudadanos asomados por las ventanas de los vehículos, haciendo sonar las bocinas sin parar y festejando una clasificación que desató una alegría poco habitual en las ciudades suizas.

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La celebración llegó después de que Suiza eliminara a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. El partido terminó igualado sin goles luego de 120 minutos y se definió desde el punto penal, donde los europeos se impusieron 4-3 para avanzar a los cuartos de final y citarse con Argentina.

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