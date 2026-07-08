La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 dejó un vacío inmenso y representó un golpe duro para la afición, que guardaba la ilusión intacta de ver al equipo hacer historia.

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Luego del amargo desenlace, las reacciones no se hicieron esperar, y una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, apareció en su canal de YouTube junto a su esposa, Elvira Redondo Guarnizo, para compartir un crudo pero sensato análisis de lo ocurrido.

(Vea también: ¿Jhon Arias envió indirecta a Lorenzo luego de eliminación de Colombia?: “Tiempo de un cambio”)

El legendario ’10’ de la ‘Tricolor’ no ocultó su tristeza por la forma en que se dio la despedida del certamen, apuntando directamente a la falta de eficacia de cara al arco rival y al karma que parecen significar las definiciones desde el punto blanco para el combinado nacional.

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Fiel a su estilo directo y sin tapujos, el ‘Pibe’ desmenuzó las razones por las cuales el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no pudo avanzar más allá en la cita mundialista. Según el exfutbolista, el buen juego no fue suficiente esta vez debido a la ausencia de un finalizador de peso en el área.

“Yo siempre he dicho que el que juega bien, siempre va a ganar, ahí está el mensaje y es que no pasa así. Al equipo le faltó un goleador. Tuvimos ocasiones de gol, no muchas como los partidos anteriores, pero tuvimos. Otra vez quedamos afuera por penales. No nos va a tocar… Pienso que nos va a tocar, no sé cuándo, pero si seguimos jugando así”, expresó con resignación.

Acá, lo que dijo el ‘Pibe’:

A pesar del dolor por la eliminación, Valderrama insistió en que el proceso futbolístico de la Selección venía siendo positivo, aunque reiteró que el gran talón de Aquiles estuvo en la definición.

“El impacto lo tenemos. El equipo llegó a esa instancia por jugar bien y por ganar. No hemos podido pasar de los penales […]. Este equipo estaba jugando bien, pero nos falta el goleador que no tuvimos”, complementó en su intervención.

¿Qué dijo el ‘Pibe’ Valderrama sobre Jhon Arias?

Uno de los momentos más llamativos del video ocurrió cuando su esposa le preguntó por quién había sido la figura de la Selección Colombia. Sin pensarlo dos veces, el samario aseguró que el mejor de la cancha fue Jhon Arias. No obstante, Valderrama criticó fuertemente el hecho de que el jugador del Palmeiras fuera sustituido, catalogando la decisión del cuerpo técnico como un asunto de “cábala”.

“[Lo sacaron] no sé por qué. No entiendo, Jhon Arias era la figura del equipo. Lo cogieron de cábala [de sacarlo] y eso no puede ser. Un jugador que juegue bien tiene que jugar los 90 minutos, no hay que cogerlo de cábala y a ese muchacho lo cogieron de cábala. Él no dice nada porque en la vida uno tiene que decir algo. ‘¿Profe, siempre yo?’, pero el pelado nunca dijo nada”, sentenció con notable molestia.

A pesar de los cuestionamientos tácticos y la evidente frustración por quedarse en el camino, el ‘Pibe’ no quiso cerrar su video sin reconocer el esfuerzo y el despliegue de buen fútbol que mostró el plantel a lo largo del torneo. El exjugador se mostró orgulloso y les envió un mensaje de felicitación de cara al futuro.

“Muchachos, felicitaciones por su fútbol, los felicito. El fútbol se juega así. Estoy triste porque este equipo merecía llegar a los 8 partidos, hasta para pelear el título. Este equipo juega bien, pero hay que estar preparados para estas instancias”, concluyó Valderrama.

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