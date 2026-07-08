La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026, luego de caer con Suiza en los octavos de final del certamen en la definición desde el punto penalti, pues en los 120 minutos empató 0-0 y en la pena máxima se impuso el cuadro europeo por 4-3.

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Este, además de ser el final del camino en este Mundial, también significa el final del camino para varios jugadores que nos han representado por varios años, como el caso de James Rodríguez, David Ospina, Yerry Mina y muchos más.

Es más, uno de los que más duele es James, pues representó al país por varios años, se quedó como el máximo goleador en partidos oficiales, pero no pudo conseguir el título, que es lo que todos los hinchas anhelaban.

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Qué va a pasar con James Rodríguez

Ahora, además de la tristeza porque no seguirá en la Selección Colombia, también hay incertidumbre por el futuro del ’10’ del combinado nacional, teniendo en cuenta que en este momento es agente libre.

Cabe recordar que James Rodríguez había firmado un contrato con el Minnesota United por solo seis meses, por lo que Rodríguez creía que con un buen Mundial se le iban a abrir más puertas.

Sin embargo, la Copa del Mundo del mediocampista no fue la mejor y ahora queda esperar qué equipo le abre las puertas, destacando que puede ser de México nuevamente u otro de Estados Unidos.

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Cómo le fue a James Rodríguez esta temporada

Ahora, la preocupación crece porque su nivel en la última temporada no fue el mejor, recordando que en la MLS solo disputó seis partidos, solo dos como titular, aportando solo dos asistencias y sin marcar ningún gol.

Por lo pronto, James comenzará vacaciones, se repondrá físicamente y ya ahí sí se preocupará por cuál será su próximo destino.

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