El Mundial para el defensa central Dávinson Sánchez no terminó de la mejor manera, pues luego de ser uno de los mejores de todo el torneo, con cierres importantes, solidez y liderazgo, le tocó cobrar en la tanda de penaltis contra Suiza y desafortunadamente falló, pues le pegó duro al centro y el balón pegó en el palo.

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Esta fue la jugada:

De hecho, cuando terminó el partido y Colombia quedó eliminado, el central fue uno de los más afectados, ya que se sintió culpable por esa anticipada eliminación.

Así se le vio en el terreno de juego:

Totalmente quebrado Dávinson Sánchez tras la eliminación de #Colombia del #Mundial2026 pic.twitter.com/oVeHIE3Ndi — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 8, 2026

Sin embargo, más allá de esta situación, el nivel del colombiano hizo que muchos equipos se fijaran en él y el campeón italiano ya incluso hizo una pregunta para ficharlo.

Dónde podría jugar Dávinson Sánchez

Según reveló el medio Sabah, Inter de Milán ya se acercó y preguntó a Galatasaray las condiciones para ficharlo, aunque la negociación no será nada sencilla.

El medio citado aseguró que el colombiano solo podría salir siempre y cuando el equipo que lo quiera ponga 20 millones de euros sobre la mesa, que es un precio incluso elevado para un jugador de 30 años.

De hecho, Como, equipo de Cesc Fábregas y que ha sido revelación en Italia, también se acercó con una oferta, pero no se alcanzó la cifra deseada y por eso no se ha avanzado más, aunque no se descarta otra oferta por parte de este equipo que jugará Champions League.

Cabe recordar que Sánchez, que está en Turquía desde 2023, tiene contrato hasta 2029, por lo que rescindir su contrato no será sencillo, pero teniendo en cuenta el buen nivel mostrado, es posible que un equipo sí lo fiche pronto.

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Lo cierto es que por el momento Dávinson regresará a su casa para descansar y recuperarse mientras se define su futuro, pero destacando que igual si se queda en Galatasaray sería buena opción.

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