La ilusión se apagó para la Selección Colombia este martes, 7 de julio, puesto que en los octavos de final del Mundial 2026, el combinado nacional cayó con Suiza en la definición desde el punto penalti, luego de empatar 0-0 durante los 120 minutos.

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Este fue un compromiso muy complicado para el combinado nacional, puesto que fue superado físicamente, por momentos se vio dominado y en ataque no hubo claridad, lo cual al final terminó costando de más.

Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, todo indica que comenzará un nuevo proceso en el combinado nacional, pues a Néstor Lorenzo se le termina el contrato y por ahora no hay luces de renovación. Además, varios jugadores terminaron su ciclo y por eso es hora de una renovación generacional.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Dicho nuevo proceso comenzará en poco más de dos meses con mira desde ya en la Copa América 2028, pero hay muchas dudas en el aire, como quién será el técnico y qué jugadores ya no serán convocados.

Cabe recordar que el próximo compromiso de la Selección Colombia será en el mes de septiembre, con la primera fecha Fifa luego del Mundial 2026. Esa jornada se extenderá hasta inicios de octubre, por lo que los equipos tienen la posibilidad de disputar hasta cuatro encuentros en esos días.

Luego, para cerrar el año, habrá otra jornada internacional en noviembre, más específicamente entre el 9 y 17 de ese mes.

Así las cosas, los futbolistas del combinado nacional ahora regresarán a sus hogares a tomar un descanso, recuperarse física y mentalmente y ya luego sumarse a sus respectivos equipos para preparar la temporada que se aproxima, recordando que hay varios como agentes libres o en proceso de fichaje con otra institución.

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En cuanto a Néstor Lorenzo, queda ver qué decisión se toma en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol para ver si le renuevan el contrato o se busca a un nuevo director técnico.

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