La ilusión de Colombia en el Mundial 2026 terminó en los octavos de final. Luego de superar a Ghana en un intenso compromiso de dieciseisavos, la Selección no pudo superar a Suiza y se despidió del torneo. Sin embargo, además del reconocimiento por su campaña, el equipo nacional regresará con un importante premio económico gracias al histórico sistema de incentivos implementado por la Fifa.

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(Ver también: Historial entre Colombia y Suiza: así llegan al duelo de octavos del Mundial 2026)

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá estrenó un formato con 48 selecciones y una bolsa de premios sin precedentes, diseñada para recompensar a las federaciones de acuerdo con el rendimiento deportivo. Cada ronda superada representó un incremento en los ingresos para los equipos participantes.

El dinero comenzó a entregarse incluso antes del inicio del campeonato. Las 48 selecciones clasificadas recibieron una subvención de 2.5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación, logística, concentraciones y desplazamientos. A esa cifra se sumaron otros 10 millones de dólares garantizados por disputar la fase de grupos.

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Gracias a su clasificación a los dieciseisavos de final, Colombia elevó ese acumulado inicial hasta los 13.5 millones de dólares. Posteriormente, la victoria sobre Ghana le permitió avanzar a los octavos de final, instancia que incrementó el premio total hasta los 15 millones de dólares, monto que finalmente recibirá la Federación Colombiana de Fútbol tras la eliminación frente a Suiza.

Aunque el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional no consiguió instalarse entre los ocho mejores del torneo, su participación dejó un balance positivo tanto en lo deportivo como en lo económico. Los recursos obtenidos podrán destinarse al fortalecimiento de los procesos de selecciones nacionales, infraestructura, divisiones menores y demás proyectos de la Federación.

La Fifa estableció que las selecciones que lograran avanzar a los cuartos de final recibirían 19 millones de dólares, mientras que las semifinalistas y finalistas tendrían premios aún mayores. El campeón del Mundial 2026, por su parte, obtendrá una recompensa récord de 50 millones de dólares, la más alta entregada en la historia de la competencia.

Este aumento en la bolsa de premios responde al crecimiento comercial del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La Fifa proyectó un incremento cercano al 15 % en los ingresos frente a Qatar 2022, impulsado por la venta de boletería, los patrocinios internacionales, los derechos de televisión y los paquetes de hospitalidad.

(Ver también: Cuánta plata recibe Colombia por clasificar a octavos del Mundial 2026; premio es jugoso)

Aunque el sueño mundialista terminó antes de lo esperado con la derrota frente a Suiza, Colombia cerró su participación entre las 16 mejores selecciones del planeta y con un premio de 15 millones de dólares, una cifra histórica que refleja la dimensión económica que alcanzó el Mundial 2026.

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