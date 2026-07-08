La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando reacciones entre los jugadores. Uno de los que habló tras la derrota frente a Suiza fue Jhon Arias, quien reconoció el dolor por no haber cumplido el objetivo y envió un mensaje en el que pidió reflexionar sobre el futuro del equipo para evitar que la historia vuelva a repetirse.

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El volante, quien fue importante para la clasificación de Colombia a octavos, aseguró que el grupo debe analizar con serenidad lo ocurrido y pensar en los cambios necesarios para dar el siguiente paso en las grandes competencias.

Jhon Arias pidió un cambio tras la eliminación de Colombia

En declaraciones recogidas por Win Sports y otros medios, Arias admitió que la derrota dejó un golpe difícil para el plantel, pero insistió en que la eliminación debe servir como punto de partida para construir una mejor selección.

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“Ya es tiempo de un cambio, para que no nos vuelva a pasar esto”, expresó el futbolista.

El jugador no profundizó sobre a qué cambios se refería, aunque dejó claro que el equipo necesita una reflexión profunda para competir de mejor manera en los próximos torneos internacionales.

Sin embargo, según información que dio a conocer el periodista Felipe Sierra, Arias sería uno de los jugadores más inconformes por el manejo que le da al equipo el entrenador Néstor Lorenzo, por lo que el comunicador no descartó que las declaraciones del jugador sean un tipo de indirecta.

Por otra parte, Arias también aprovechó para agradecer el respaldo de la afición colombiana durante el Mundial y lamentó no haber podido responder a esa confianza con una clasificación a los cuartos de final.

“Los volvimos a ilusionar y no pudimos. Es un día doloroso, van a ser unas semanas difíciles, pero toca levantar la cabeza y seguir adelante”, manifestó el mediocampista.

El futbolista añadió que el equipo debe analizar con calma lo sucedido antes de sacar conclusiones apresuradas.

“Estamos en el camino correcto, hay que pensar en frío, con calma, para reflexionar qué debemos mejorar”.

Arias destacó la base de la Selección Colombia

Pese al golpe que significó la eliminación, el jugador se mostró optimista con el futuro del seleccionado y resaltó que existe una base importante sobre la cual seguir construyendo.

Según explicó, Colombia cuenta con futbolistas de gran nivel y con el respaldo permanente de la hinchada, aspectos que considera fundamentales para afrontar el próximo proceso mundialista.

En ese sentido, insistió en que el reto será convertir la frustración de este Mundial en una oportunidad para evolucionar como selección y volver a competir por objetivos más ambiciosos en los próximos años.