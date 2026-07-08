La eliminación de la Selección Colombia del Mundial de 2026 dejó una de las postales más emotivas del torneo. Tras caer 4-3 en la tanda de penales frente a Suiza, luego de empatar 0-0 en los octavos de final, Luis Díaz rompió en llanto sobre el terreno de juego al ver frustrado el sueño de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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La imagen del extremo guajiro, considerado una de las principales figuras de la ‘Tricolor’ durante el campeonato, conmovió a millones de aficionados dentro y fuera del país. Entre quienes reaccionaron estuvo la cantante barranquillera Shakira, quien dedicó un mensaje de apoyo al equipo nacional y, en especial, al delantero colombiano.

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A través de sus historias de Instagram, la artista expresó su orgullo por el desempeño de la Selección Colombia durante el Mundial y resaltó el compromiso mostrado por el equipo a lo largo del torneo.

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“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, escribió.

Sus palabras fueron ampliamente compartidas por los seguidores del combinado nacional, que destacaron el esfuerzo del equipo pese a la eliminación.

En su publicación, Shakira hizo una mención especial a Luis Díaz, cuya reacción al finalizar el partido se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada.

“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”, expresó.

La cantante aseguró que el dolor reflejado por el atacante también representaba el sentimiento de millones de aficionados que acompañaron a Colombia durante la Copa del Mundo.

La intérprete de ‘Dai Dai’, canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, también agradeció al plantel por la representación que hizo del país durante el campeonato.

“Quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos”, escribió.

La publicación concluyó con un breve pero emotivo mensaje dirigido a los jugadores de la Selección Colombia.

Las palabras de Shakira se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios coincidieron en que las lágrimas de Luis Díaz reflejaron la tristeza de un país que vio terminar su participación en el Mundial tras una reñida definición desde el punto penal frente a Suiza.

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