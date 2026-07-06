La ‘influenciadora’ y empresaria Yina Calderón encendió las alarmas sobre la situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, al afirmar que ni su familia ni su equipo de defensa tendrían información sobre su estado actual. A través de sus redes sociales, Calderón pidió ayuda para visibilizar lo que calificó como una situación “inhumana”.

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El mensaje fue publicado en medio de la atención que generaba el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial de 2026. Pese a ello, la creadora de contenido solicitó a sus seguidores compartir la información para que el caso tuviera mayor difusión.

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En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Yina Calderón aseguró que los familiares de Daneidy Barrera desconocen cómo se encuentra y afirmó que, presuntamente, la abogada de la ‘influenciadora’ no ha podido ingresar al lugar donde permanece privada de la libertad.

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“Sé que hoy juega Colombia, que están ocupados, pero es inhumano lo que está pasando con ‘Epa Colombia’. No sabemos nada de ella y no le quieren dejar ver a su abogada. Necesitamos ayuda”, escribió Calderón.

Además del mensaje, la empresaria pidió a sus seguidores compartir la publicación para darle mayor visibilidad a la situación.

Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión, impuesta por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público, relacionados con los actos vandálicos registrados durante las protestas de 2019.

Inicialmente permaneció recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros, donde continúa cumpliendo la sentencia.

En los últimos meses, la ‘influenciadora’ ha vuelto a ocupar titulares por distintas controversias relacionadas con sus condiciones de reclusión y por solicitudes realizadas por su defensa.

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Las declaraciones de Yina Calderón generaron múltiples reacciones entre los seguidores de ambas ‘influenciadoras’. Mientras algunos usuarios manifestaron su preocupación y replicaron el mensaje en redes sociales, otros pidieron esperar información oficial sobre la situación.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias, la defensa de Daneidy Barrera y las entidades competentes no han emitido un pronunciamiento público que confirme o desmienta las afirmaciones realizadas por Calderón sobre la imposibilidad de que la abogada visite a la creadora de contenido.

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