La presencia de Shakira en el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado en Miami por el Mundial 2026, terminó provocando una ola de comentarios y críticas en redes sociales, luego de que la artista colombiana fuera vista acompañada de sus hijos Milan y Sasha.
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El momento que más llamó la atención fue la aparición de Sasha luciendo la camiseta de la selección argentina durante el encuentro, una imagen que rápidamente se volvió viral y abrió el debate entre aficionados del fútbol en distintos países.
⚽️ Shakira una vez más presente en el partido de Argentina pic.twitter.com/ZMuElUPmm7Lee También
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— Fefe (@fedeebongiorno) July 3, 2026
La escena en Miami que encendió la controversia
El registro corresponde al partido Argentina vs Cabo Verde, disputado en Miami, donde Shakira asistió junto a sus hijos en medio del ambiente mundialista que rodea la competencia.
La imagen de la cantante en las tribunas con Sasha vistiendo la camiseta albiceleste fue interpretada por muchos usuarios como un gesto que dividió opiniones, especialmente por el contexto del torneo.
Críticas por el partido de Colombia en paralelo
La controversia creció porque, el mismo día de la aparición de Shakira en Miami, la selección de Colombia disputaba su compromiso ante Ghana en Kansas.
Ese cruce de horarios fue el detonante de las críticas, ya que algunos usuarios cuestionaron la presencia de la artista en el partido de Argentina en lugar de mostrar apoyo a la selección colombiana en su encuentro mundialista, teniendo en cuenta la distancia entre Miami y Kansas.
¿Por qué Shakira prefirió ir al partido de Argentina vs. Cabo Verde y no al de Colombia contra Ghana? pic.twitter.com/QL6XGKB5ZM
— Adriana M (@AdrianaTX1m) July 3, 2026
shakira asiste a los partidos de argentina y no a los de colombia </3
— 💋 (@angelforty8) July 3, 2026
Por qué Shakira va a Un juego de Argentino en vez de ir a ver a Colombia?
— Karlis (@kdgs14) July 3, 2026
La conversación se trasladó rápidamente a redes sociales, donde la imagen de Shakira y su hijo se convirtió en tendencia durante la jornada del Mundial 2026.
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