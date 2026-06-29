Por: Caracol Televisión

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‘La Loba’ participó recientemente en el podcast ‘Suite 305’ de Lele Pons, espacio en el que habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional. La artista colombiana aceptó la invitación de la creadora de contenido, con quien mantiene una amistad y quien además la acompañó durante el lanzamiento de la canción ‘Soltera’.

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Durante la conversación, ambas abordaron temas relacionados con la carrera de la cantante, sus proyectos futuros y algunos asuntos de carácter personal. En ese contexto, uno de los momentos que más llamó la atención surgió cuando Lele Pons le preguntó si aún tenía algún deseo pendiente por cumplir dentro de su lista de metas.

#LelePons #Entretenimiento ♬ sonido original – Radio Fuego 106.5 FM @fuego106.5 Aunque ha conquistado la música mundial, Shakira confesó en una entrevista con su amiga Lele Pons que aún tiene una asignatura pendiente: estudiar medicina. 😂 La cantante aseguró que siempre ha sentido una gran fascinación por el área de la salud e incluso bromeó diciendo que suele “diagnosticar” a sus amigos y familiares. 💙 “Yo no tenía que ser cantante, yo tenía que ser médico”, comentó entre risas, sorprendiendo a sus seguidores con esta faceta poco conocida. #Shakira

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Shakira reveló que quiere estudiar una carrera profesional

Ante la pregunta, la colombiana manifestó que le gustaría estudiar medicina. La intérprete explicó que se trata de una profesión que siempre ha despertado su interés y sobre la que suele hablar con las personas de su entorno.

Según comentó, quienes la rodean aseguran que constantemente está pendiente de asuntos relacionados con la salud y que suele ofrecer recomendaciones cuando alguien presenta algún malestar. Asimismo, señaló que en su casa cuenta con una gran cantidad de medicamentos y productos relacionados con el cuidado médico.

“Por lo general acierto porque tengo como un insisto. Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante”, dijo de broma.

Además de hablar sobre esa posibilidad académica, la artista se refirió a otros temas relacionados con su carrera musical. Entre ellos, mencionó que le gustaría realizar una colaboración con Dua Lipa en algún momento.

Por otra parte, el encuentro permitió conocer algunos detalles sobre su situación sentimental actual. Aunque abordó el tema de manera general, respondió preguntas relacionadas con su vida personal y con la forma en que ha afrontado diferentes etapas durante los últimos años.

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De igual manera, la cantante habló sobre la relación que mantiene con sus hijos. Durante la entrevista, compartió aspectos vinculados a la dinámica familiar y al tiempo que procura dedicarles en medio de sus compromisos profesionales.

Suite 305 es un proyecto de la creadora de contenido digital que tiene como objetivo hablar con celebridades sobre su carrera y su vida personal mientras disfrutan de una “pijamada de chicas”, por lo que pueden contarse algunos secretos.

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