La música urbana vuelve a renovarse con una serie de estrenos que reúnen a figuras consolidadas del reguetón, el rap y los sonidos latinos. La semana también deja colaboraciones de alto perfil, nuevos sencillos y anuncios de conciertos que ya empiezan a mover la agenda del segundo semestre.

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(Vea también: Feid, Maluma, Saiko y Blessd encabezan los estrenos urbanos más comentados del momento)

Lo nuevo que está en la calle

Pirlo, Ñejo y El Americano 4KT presentan ‘Más mujeres’, una colaboración que reúne distintas generaciones del género urbano.

Anuel AA estrena ‘Las más bonitas son p#tas’, una de sus nuevas apuestas musicales.

Tury, Los Money Makers y Prodmonja lanzan ‘Carita’, sencillo que se suma a las novedades de la semana.

Grupo Firme presenta ‘Nunca supiste que te esperé’, ampliando su repertorio con un nuevo lanzamiento.

Ritmos para tener en cuenta

La colombiana Kei Linch une fuerzas con el rapero Oblivion’s Mighty Trash en ‘Bluzz’, una propuesta que apuesta por el rap y las influencias urbanas.

Bizarrap y Myke Towers presentan oficialmente un doble lanzamiento con ‘Myke Towers: BZRP Music Sessions Vol. 42/66’ y ‘BOOBYTRAP’, una colaboración que reúne a dos de los nombres más destacados de la escena latina.

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El productor Gaby Music, junto a Yandel, El Bogueto y Luis R. Conriquez, estrena ‘Quiero verte’, una canción que mezcla diferentes estilos de la música urbana.

Próximos eventos para tener en el radar

Luego de agotar las entradas en el Movistar Arena, Kris R anunció un nuevo concierto en el Davi Arena de Medellín. La presentación está programada para el 20 de noviembre y llega en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Bogotá también se prepara para recibir una nueva edición del Gyal Festival. El evento se realizará el 29 de agosto en el Centro de Eventos Autonorte, después de que su anterior edición registrara lleno total con artistas como Jory Boy y Gotay. El festival volverá a reunir clásicos del reguetón en la capital colombiana.

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