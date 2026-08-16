El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Es impresionante cómo, a pesar de haber sido escrita hace unos 2700 años, “La Odisea” de Homero continúa despertando curiosidad y reflexión. De acuerdo con el análisis presentado por El Espectador, la perdurabilidad de esta obra radica en una estructura narrativa fundamental que definió la literatura occidental: el viaje del héroe que parte de su hogar, enfrenta adversidades en un mundo desconocido y, tras múltiples pruebas, intenta regresar. No obstante, al volver, ya no es el mismo; ha cambiado, ha sido transformado por la experiencia misma del exilio y del retorno.
El eje central de “La Odisea” se detalla en la figura de Odiseo (también conocido como Ulises), quien tras diversas peripecias regresa a Ítaca, su patria, pero lo hace desconociendo su propio hogar, envuelto en un profundo letargo y bajo la apariencia de un mendigo, gracias a la intervención de Atenea. Este regreso bajo el velo de la confusión pone en tela de juicio si el pasado vivido es real o si, por el contrario, es fruto de la imaginación. Así, la obra introduce la cuestión del olvido y del recuerdo, un tema que atravesará toda la literatura griega y la filosofía posterior, como la de Platón.
En uno de los episodios emblemáticos narrados en el Canto IX, Odiseo y sus hombres llegan a la tierra de los lotófagos, habitantes que ofrecen una flor con efectos narcóticos –un opiáceo tal vez– que induce olvido y desinterés por el regreso. Solo el enérgico liderazgo de Odiseo evita que sus compañeros sucumban al olvido permanente de su identidad y su patria. Este pasaje ilustra cómo el mayor peligro no es solo perdernos, sino el dejar de desear volver o incluso de recordar quiénes éramos. Según el texto, la lucha más ardua trasciende las armas: es la batalla contra el olvido, más insidiosa por ser silenciosa y seductora.
La memoria, entonces, es vista como el núcleo de la identidad; perderla es perder el propio “yo”. Esta reflexión se ahonda también en la historia de Telémaco, hijo de Odiseo, quien busca a su padre y encuentra a Helena, capaz de ofrecer un brebaje que borra el sufrimiento a través del olvido. La obra encierra así una profunda meditación sobre la memoria y su ambigüedad: recordar puede traer dolor, pero también es el único puente hacia la reconstrucción de la identidad.
¿Por qué el olvido y el recuerdo son temas tan importantes en “La Odisea”?
El olvido y el recuerdo representan en la obra los peligros y las virtudes de la memoria humana. De acuerdo con El Espectador, Homero plantea que la tentación del olvido, tal como la encarnan los lotófagos o la droga de Helena, puede privar a una persona de su identidad y motivaciones, mientras que el recuerdo, aunque doloroso, es lo que mantiene al héroe atado a su propósito y a su origen.
¿Qué simboliza el viaje de Odiseo en el contexto de la identidad y la transformación personal?
Según la interpretación desarrollada en el texto de El Espectador, el viaje de Odiseo es mucho más que un regreso físico: es una travesía interior. El héroe se transforma, aprende a través del sufrimiento y el olvido, y al volver lo hace siendo alguien distinto. Este proceso simboliza los cambios profundos que toda persona enfrenta cuando se ve obligada a salir de su zona de confort y a confrontar la pérdida y la recuperación de la memoria y la identidad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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