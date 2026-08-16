Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Es impresionante cómo, a pesar de haber sido escrita hace unos 2700 años, “La Odisea” de Homero continúa despertando curiosidad y reflexión. De acuerdo con el análisis presentado por El Espectador, la perdurabilidad de esta obra radica en una estructura narrativa fundamental que definió la literatura occidental: el viaje del héroe que parte de su hogar, enfrenta adversidades en un mundo desconocido y, tras múltiples pruebas, intenta regresar. No obstante, al volver, ya no es el mismo; ha cambiado, ha sido transformado por la experiencia misma del exilio y del retorno.

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El eje central de “La Odisea” se detalla en la figura de Odiseo (también conocido como Ulises), quien tras diversas peripecias regresa a Ítaca, su patria, pero lo hace desconociendo su propio hogar, envuelto en un profundo letargo y bajo la apariencia de un mendigo, gracias a la intervención de Atenea. Este regreso bajo el velo de la confusión pone en tela de juicio si el pasado vivido es real o si, por el contrario, es fruto de la imaginación. Así, la obra introduce la cuestión del olvido y del recuerdo, un tema que atravesará toda la literatura griega y la filosofía posterior, como la de Platón.

En uno de los episodios emblemáticos narrados en el Canto IX, Odiseo y sus hombres llegan a la tierra de los lotófagos, habitantes que ofrecen una flor con efectos narcóticos –un opiáceo tal vez– que induce olvido y desinterés por el regreso. Solo el enérgico liderazgo de Odiseo evita que sus compañeros sucumban al olvido permanente de su identidad y su patria. Este pasaje ilustra cómo el mayor peligro no es solo perdernos, sino el dejar de desear volver o incluso de recordar quiénes éramos. Según el texto, la lucha más ardua trasciende las armas: es la batalla contra el olvido, más insidiosa por ser silenciosa y seductora.

La memoria, entonces, es vista como el núcleo de la identidad; perderla es perder el propio “yo”. Esta reflexión se ahonda también en la historia de Telémaco, hijo de Odiseo, quien busca a su padre y encuentra a Helena, capaz de ofrecer un brebaje que borra el sufrimiento a través del olvido. La obra encierra así una profunda meditación sobre la memoria y su ambigüedad: recordar puede traer dolor, pero también es el único puente hacia la reconstrucción de la identidad.

¿Por qué el olvido y el recuerdo son temas tan importantes en “La Odisea”?

El olvido y el recuerdo representan en la obra los peligros y las virtudes de la memoria humana. De acuerdo con El Espectador, Homero plantea que la tentación del olvido, tal como la encarnan los lotófagos o la droga de Helena, puede privar a una persona de su identidad y motivaciones, mientras que el recuerdo, aunque doloroso, es lo que mantiene al héroe atado a su propósito y a su origen.

¿Qué simboliza el viaje de Odiseo en el contexto de la identidad y la transformación personal?

Según la interpretación desarrollada en el texto de El Espectador, el viaje de Odiseo es mucho más que un regreso físico: es una travesía interior. El héroe se transforma, aprende a través del sufrimiento y el olvido, y al volver lo hace siendo alguien distinto. Este proceso simboliza los cambios profundos que toda persona enfrenta cuando se ve obligada a salir de su zona de confort y a confrontar la pérdida y la recuperación de la memoria y la identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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