Por: El Espectador

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El Ejército Nacional informó sobre un grave ataque ocurrido la noche del sábado 15 de agosto en el departamento de Norte de Santander, donde el soldado Neiver Madera Ricardo falleció tras un incidente con drones armados. En el mismo hecho, otros cinco soldados resultaron heridos. Según información suministrada directamente por el Ejército, la agresión se produjo en momentos en que las tropas del Grupo de Caballería Liviano número 7, adscritas a la Trigésima Brigada, llevaban a cabo labores de seguridad en una vía del municipio de Ábrego. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre los responsables, las autoridades atribuyen el ataque al frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

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De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional, el ataque fue perpetrado mediante el uso de drones que lanzaron más de nueve artefactos explosivos sobre la unidad militar. Dichos artefactos impactaron no solo al personal militar, sino también a un vehículo blindado utilizado por las tropas encargadas de la seguridad de la zona y de quienes transitan por este corredor vial. Como resultado directo, además de la muerte del soldado Neiver Madera Ricardo, cinco uniformados tuvieron que recibir atención médica tras las lesiones ocasionadas.

El ataque ha causado rechazo tanto en las fuerzas militares como en diferentes sectores de la sociedad. El Ejército Nacional manifestó su solidaridad con la familia del soldado fallecido y reiteró la condena total a este tipo de actos violentos. Asimismo, la institución indicó que todos los hechos relacionados serán remitidos a las autoridades judiciales para que se inicien las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas judiciales necesarias.

En respuesta a este ataque, las fuerzas armadas han incrementado la presencia y el dispositivo de seguridad en el municipio de Ábrego, apoyadas por la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Conforme al comunicado oficial, el objetivo de estas acciones es garantizar la seguridad en el área, salvaguardar la vida e integridad de la población civil y prevenir la ocurrencia de nuevos hechos violentos en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en Ábrego, Norte de Santander, durante el ataque con drones al Ejército?

En Ábrego, Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional que realizaban labores de seguridad fueron atacadas con explosivos lanzados mediante drones. El hecho dejó como saldo la muerte del soldado Neiver Madera Ricardo y cinco militares heridos. Las autoridades atribuyen la acción al frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del Eln, y aseguraron que se usaron más de nueve artefactos explosivos, afectando también a un vehículo blindado.

¿Cómo respondió el Ejército Nacional tras el ataque con explosivos en Norte de Santander?

Después del ataque, el Ejército Nacional incrementó la seguridad en la zona con apoyo de la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Además, expresó condolencias a la familia de la víctima, rechazó el acto terrorista, y aseguró que los hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y prevenir nuevos ataques.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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