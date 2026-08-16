Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un ataque violento sacudió este sábado, 15 de agosto, la tranquilidad de la zona rural de Ábrego, Norte de Santander. El hecho se registró específicamente en el sector Los Piñitos, sobre la vía que conecta este municipio con Ocaña, y dejó como saldo la muerte de un soldado profesional y seis uniformados lesionados, según informó El Diario.

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Las primeras versiones indican que tropas del Ejército Nacional patrullaban el corredor vial en el Catatumbo cuando fueron sorprendidas por un ataque que utilizó drones cargados con explosivos. Esta modalidad, utilizada recientemente por grupos armados ilegales en la región, ha incrementado la preocupación sobre la seguridad de la Fuerza Pública y la población civil en el sector.

De acuerdo con autoridades consultadas, los militares, tras la explosión de los drones, fueron hostigados por disparos de fusil, lo que desató un intenso enfrentamiento en el lugar. En medio de la emergencia, el soldado Neiver Madero Ricardo perdió la vida y seis de sus compañeros resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados al centro asistencial de Ábrego para recibir atención médica.

Las autoridades permanecen en el lugar adelantando verificaciones, con el fin de establecer si hay más personas afectadas por la acción violenta y esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Paralelamente, se llevan a cabo operativos e investigaciones para identificar a los responsables y determinar a qué grupo armado pertenecen, dado que la zona continúa bajo permanente asedio de diferentes estructuras ilegales.

Como respuesta a los lamentables hechos, la administración municipal de Ábrego activó medidas extraordinarias de seguridad y orden público. Dentro de las acciones dispuestas se ordenó el cierre de establecimientos comerciales y se decretó un toque de queda reforzado con ley seca, desde las 8:00 de la noche del sábado hasta las 5:00 de la mañana del domingo 16 de agosto. La decisión busca prevenir nuevos incidentes y mantener el control sobre la situación mientras avanzan las investigaciones.

El uso de drones con explosivos para atacar a la Fuerza Pública en este corredor vial es considerado por las autoridades como una escalada en las estrategias de los grupos armados que operan en Catatumbo, agravando aún más la crisis de orden público en el oriente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas especiales tomó Ábrego tras el ataque con drones a tropas del Ejército?

Después del ataque registrado en el sector Los Piñitos, las autoridades de Ábrego implementaron medidas extraordinarias de seguridad y orden público, entre las que se destacaron el cierre de establecimientos comerciales, la aplicación de toque de queda y la ley seca desde las 8:00 de la noche del sábado 15 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del domingo 16 de agosto, con el objetivo de mantener el control en la zona y evitar nuevos incidentes violentos.

¿Cómo ocurrió el ataque con drones explosivos contra el Ejército en Ábrego?

Según información de El Diario, el ataque se produjo cuando los uniformados transitaban el corredor vial entre Ábrego y Ocaña. Primero fueron afectados por drones cargados con explosivos y posteriormente hostigados con disparos de fusil, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó un soldado muerto y seis militares heridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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