El Gobierno de Abelardo de la Espriella dijo tener una hoja de ruta para enfrentar una de las tareas más grandes que deja el terremoto del pasado 10 de agosto: reconstruir las zonas más afectadas y devolverles condiciones de vida dignas a miles de familias. La estrategia fue bautizada como ‘Plan Milagro de Reconstrucción’ y busca unir recursos públicos y privados.

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El plan estará bajo la coordinación del Gobierno y contará con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Vivienda, gobernaciones, alcaldías, empresarios, entidades financieras y organismos de cooperación. Los recursos serán articulados mediante el denominado ‘Fondo Milagro’.

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La magnitud del reto explica el alcance de la estrategia. Al 14 de agosto se contabilizaban más de 12.000 viviendas destruidas y unas 75.000 averiadas, además de cerca de 170 edificios colapsados y numerosas afectaciones en colegios y centros de salud.

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El primer paso será establecer con precisión qué ocurrió en cada territorio y qué necesitan las familias. La UNGRD trabajará con las administraciones locales en la entrega de subsidios de arrendamiento para quienes no puedan permanecer en sus viviendas, además de otros apoyos relacionados con servicios públicos y atención de la emergencia.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda y el sector empresarial conformarán un ‘Batallón de Expertos’, integrado por profesionales que viajarán a las zonas afectadas para revisar las condiciones de las edificaciones.

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El objetivo será clasificar los inmuebles según el nivel de daño: algunos podrán ser reparados, otros necesitarán intervenciones estructurales y aquellos que representen un riesgo mayor tendrán que ser reemplazados.

‘Vivienda Milagro’ para quienes perdieron sus casas

Una vez se conozca cuáles viviendas quedaron destruidas y cuáles pueden recuperarse, comenzará la segunda etapa. El Gobierno y el sector constructor buscarán proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que ya estén terminados y puedan ser entregados a familias damnificadas.

La estrategia contempla sumar diferentes fuentes de recursos. Los hogares podrán acceder a subsidios del Gobierno Nacional, cajas de compensación y entidades territoriales, mientras los empresarios estudian reducciones de costos y aportes adicionales para disminuir el valor de las soluciones habitacionales.

Para las casas que sí puedan recuperarse, el plan contempla mejoramientos. Además, aseguraron que se estructurará un ‘Banco de Materiales’ con apoyo del sector empresarial para facilitar los insumos necesarios en las obras de reparación y reconstrucción.

Viviendas, colegios y vías: la reconstrucción continuará hasta 2028

El plan no terminará con la entrega de las primeras viviendas. El Gobierno proyecta nuevas soluciones habitacionales y mejoramientos para 2027 y 2028, además de mecanismos para habilitar terrenos destinados a nuevos proyectos.

La reconstrucción también incluirá infraestructura que quedó afectada por el terremoto, como colegios, parques, puestos de salud, vías y puentes. Para financiar estas obras se estudiarán herramientas como Obras por Impuestos y recursos del Sistema General de Regalías, según corresponda.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.