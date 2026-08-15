El presidente Abelardo de la Espriella informó que sostuvo una conversación de 10 minutos con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.
Durante el diálogo, De la Espriella agradeció a Trump por el apoyo económico de Estados Unidos y por el respaldo de los equipos de rescate estadounidenses que participan en las labores de atención a la tragedia.
Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.
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— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026
Según el mandatario colombiano, Trump expresó sus condolencias por las víctimas y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.
De la Espriella también señaló que explicó a Trump el desafío que enfrenta Colombia para reconstruir las zonas devastadas, en medio de la difícil situación económica que, según afirmó, heredó su Gobierno.
Otro de los temas tratados fue la situación comercial entre ambos países. El presidente colombiano aseguró que solicitó a Trump suspender temporalmente los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el objetivo de brindar alivio a los empresarios nacionales durante la emergencia.
Finalmente, De la Espriella calificó la conversación como “amigable y cordial” y destacó la cercanía y solidaridad expresada por Trump hacia Colombia y los afectados por el desastre.
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