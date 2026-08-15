Por: CENET

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LATAM Airlines Colombia informó una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la extensión del cierre del aeropuerto Matecaña, en Pereira, durante el puente festivo de agosto. Según comunicó la aerolínea, la decisión de cancelar todos los vuelos con origen o destino en Pereira afecta la conectividad de la región, por lo que, en respuesta, dispuso nuevas frecuencias en ciudades vecinas como Armenia y Cali. LATAM detalló que entre el 14 y el 17 de agosto estarán disponibles dos vuelos diarios adicionales en la ruta Bogotá–Armenia y uno más para la ruta Bogotá–Cali. En total, la operación cuenta con nueve vuelos adicionales, sumando 140 operaciones entre ambas ciudades, en un esfuerzo por atender la demanda generada por la emergencia.

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Frente a la incertidumbre generada por la suspensión de los servicios en Pereira, la compañía hizo énfasis en que “los vuelos desde y hacia Pereira continúan cancelados debido al cierre del aeropuerto de esa ciudad”. LATAM agregó que se mantiene atenta a la evolución de la situación y que realiza un monitoreo constante para valorar la necesidad de nuevos ajustes en la operación, de acuerdo con la evolución de las condiciones.

En este contexto, LATAM Airlines recomendó a los usuarios priorizar el uso de la página web y la aplicación móvil para gestionar cambios en los itinerarios, consultar el estado de los vuelos y explorar otras opciones disponibles. Esta medida, según informó la compañía, permitiría a los pasajeros realizar ajustes de forma expedita y sin acudir a los canales presenciales, en momentos en los que la demanda tiende a incrementarse.

La aerolínea también anunció la puesta en marcha de políticas de flexibilidad para quienes tenían vuelos programados entre el 10 y el 23 de agosto con origen o destino en Pereira, Cali y Armenia. LATAM aclaró que los clientes podrán cambiar la fecha o vuelo sin pago adicional, pedir la devolución del dinero sin recargos, o modificar la ruta, siempre sujeto a la disponibilidad en la misma cabina del tiquete original. Estas facilidades permiten que los viajeros ajusten sus planes y mantengan la posibilidad de reprogramar los desplazamientos durante un plazo de hasta un año.

De acuerdo con la información proporcionada, la compañía manifestó que seguirá trabajando en coordinación con las autoridades y los aeropuertos involucrados. Reafirmó, además, que los pasajeros recibirán actualizaciones de cualquier cambio operativo o nueva medida de atención a través de sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas adicionales que LATAM habilitó por el cierre del aeropuerto Matecaña?

LATAM Airlines Colombia anunció la disponibilidad de dos vuelos diarios adicionales en la ruta Bogotá–Armenia y uno más en la ruta Bogotá–Cali. En total, se programaron nueve vuelos extraordinarios durante el puente festivo de agosto, sumando 140 operaciones en las dos ciudades para suplir la demanda generada por el cierre del aeropuerto Matecaña, de acuerdo con la información oficial de la aerolínea.

¿Qué opciones tienen los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos en Pereira?

Los pasajeros que tenían vuelos programados entre el 10 y el 23 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia pueden cambiar la fecha o vuelo sin costo adicional, solicitar la devolución del dinero sin recargos o modificar su ruta, sujeto a disponibilidad en la misma cabina. Estas políticas de flexibilidad, reportadas por LATAM Airlines Colombia, buscan facilitar la reprogramación y ofrecer alternativas durante la contingencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.