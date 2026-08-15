Por: Portal Bogotá

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Durante el fin de semana del puente festivo de la Asunción de la Virgen, las autoridades de Bogotá y Cundinamarca han fortalecido las acciones de movilidad para garantizar un tránsito seguro y ágil a los viajeros. Según información de la Alcaldía de Bogotá, entre el sábado 15 y el lunes festivo 17 de agosto de 2026, se espera que 2.145.621 vehículos transiten por los peajes de ingreso y salida de la capital, motivo por el cual existen medidas especiales para facilitar el éxodo y el retorno.

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Particularmente, los corredores de Soacha y La Mesa concentrarán gran parte del flujo vehicular, con proyecciones de 197.437 y 143.945 vehículos, respectivamente. Las estrategias para regular el tráfico incluyen controles de "pare y siga", operativos de contraflujo y el acompañamiento permanente de agentes de tránsito, especialmente en el corredor La Mesa – La Vara. Además, para facilitar el regreso a Bogotá durante la jornada de retorno el lunes festivo, habrá corredores reversibles: el de La Mesa ofrecerá tránsito en un solo sentido desde Apulo hasta Mosquera entre las 10:00 de la mañana y las 11:59 de la noche, mientras que en Soacha el reversible funcionará desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

Respecto a los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas (3.400 kilogramos), se mantienen restricciones específicas durante este puente festivo. En el corredor Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y el Ramal a Soacha, no podrán circular el viernes 14 de agosto de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche, el sábado 15 de agosto de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el lunes 17 de agosto de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche. En los corredores Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao, la restricción aplicará el sábado 15 y lunes 17 de agosto de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Se exceptúan los vehículos que transporten ayudas humanitarias destinadas a afectados por el reciente terremoto del 10 de agosto.

Para el lunes 17 de agosto, se aplicará el "pico y placa regional" para ingresar a Bogotá en los nueve corredores de entrada. Según la Secretaría Distrital de Salud, los vehículos con placas pares podrán ingresar entre el mediodía y las 4:00 de la tarde, mientras que los de placas impares lo podrán hacer de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad, evitar conducir en estado de embriaguez y mantener una actitud preventiva al volante para que el puente festivo transcurra sin contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el pico y placa regional y cómo afecta el ingreso a Bogotá durante el puente festivo?

El pico y placa regional es una medida de restricción vehicular que regula el ingreso a Bogotá dependiendo del último dígito de la placa del vehículo y los horarios establecidos. Para este puente festivo, aplica el lunes 17 de agosto en nueve corredores: placas pares pueden ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, mientras que placas impares lo hacen entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

¿Cuáles son las restricciones para vehículos de carga durante el puente festivo en Bogotá y Cundinamarca?

Durante el puente festivo, los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tienen restricción de circulación en horarios específicos, dependiendo del corredor vial. Estas medidas buscan agilizar el tránsito y reducir la congestión, especialmente en los principales corredores de salida y entrada a la ciudad. Solo están exceptuados aquellos que transportan ayudas humanitarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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