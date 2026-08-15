Por: Portal Bogotá

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Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto de 2026, se han intensificado las acciones de seguridad vial en Bogotá y la región de Cundinamarca. De acuerdo con información oficial, más de 800 hombres pertenecientes a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional serán desplegados en 35 puestos de control estratégicamente ubicados tanto en Bogotá como en poblaciones de Cundinamarca. Esta labor se desarrolla en el marco de la campaña institucional “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, cuyo propósito principal es garantizar un tránsito ágil y seguro para transportadores, viajeros y habitantes durante uno de los fines de semana de mayor movilidad del año.

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Según el mismo reporte, estos soldados estarán presentes en los principales corredores viales de la región, realizando actividades de control, prevención y acompañamiento. La meta es que la ciudadanía pueda desplazarse con mayor confianza hacia los diferentes destinos turísticos del centro del país, en especial durante estas fechas en que se registran altos flujos vehiculares debido a la celebración religiosa.

Adicionalmente, se informó que unidades del Gaula Militar Cundinamarca reforzarán la seguridad en vías transitadas para prevenir delitos como el secuestro y la extorsión. Esta tarea incluye la promoción activa de la campaña “Yo no pago, Yo Denuncio”, así como la divulgación de la Línea gratuita nacional 147. La Línea 147 es un canal habilitado para que cualquier ciudadano realice denuncias relacionadas con extorsión. Al comunicarse, los reportantes reciben atención por parte de un comando Gaula o personal de la Fiscalía, quienes brindan asesoría y acompañan en la gestión de la denuncia.

Por otra parte, integrantes de Ingenieros Militares de la Décima Tercera Brigada están listos para responder ante cualquier emergencia que pudiera surgir en los corredores viales. Su colaboración se orienta a respaldar tanto a las autoridades civiles como a la comunidad en situaciones críticas.

Gracias a estas acciones, las autoridades buscan ofrecer un entorno que propicie la movilidad, fomente el turismo y contribuya al desarrollo de toda la región central del país, reiterando su llamado a disfrutar el fin de semana festivo con responsabilidad y acatando las recomendaciones de seguridad.

¿Cómo se puede denunciar un caso de extorsión en Bogotá durante el puente festivo?

En caso de enfrentar o presenciar un delito de extorsión, las personas pueden llamar a la Línea gratuita nacional 147, donde serán atendidas por personal especializado del Gaula Militar o funcionarios de la Fiscalía. Este canal garantiza acompañamiento y asesoría a la víctima, sin importar el lugar donde se encuentre en Bogotá o Cundinamarca.

¿Qué actividades realiza el Ejército Nacional en los puestos de control durante el puente festivo?

De acuerdo con información oficial, en los puestos de control el Ejército Nacional lleva a cabo labores orientadas a garantizar la seguridad vial, como control de tránsito, actividades preventivas y acompañamiento a viajeros. Estas intervenciones se complementan con la presencia de unidades especializadas para atender emergencias y acciones coordinadas del Gaula Militar contra delitos de alto impacto en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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