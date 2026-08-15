Una mujer de 38 años murió luego de resultar herida durante un presunto fleteo ocurrido en el barrio Veraguas, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevo detalle de la balacera que involucró un BMW en Bogotá; inquietante novedad con dueño del carro)

De acuerdo con el reporte del periodista Héctor, ‘El Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, la mujer fue identificada como Isabel Cristina Duque. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle 5C con carrera 32A, cuando la víctima se movilizaba junto con su esposo.

Según las primeras versiones recopiladas por las autoridades, la pareja había llegado al sector para recoger a sus dos hijas del colegio. Previamente, la mujer habría retirado una cantidad considerable de dinero de una entidad bancaria.

Lee También

Al llegar al barrio Veraguas, la pareja habría sido interceptada por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas. Los sujetos los habrían intimidado con la intención de apoderarse del dinero que llevaban.

#Bogotá 🚨| A esta hora se presenta fuerte congestión en la calle 63, cerca de Colsubsidio, tras un ataque con arma de fuego contra un vehículo BMW. 👉🏻 Según el reporte preliminar, el carro habría sido atacado con varios impactos. Se desconoce el estado de salud del conductor. pic.twitter.com/NaLEHYKtsV — Periodismo Público (@periodispublico) August 14, 2026

Intercambio de disparos dejó herida a la mujer

En medio del intento de robo se produjo un intercambio de disparos. La información preliminar indica que el esposo de Isabel Cristina Duque portaba un arma de fuego y que, durante el cruce de disparos, la mujer resultó herida.

La víctima fue llevada de urgencia al Hospital San José, donde recibió atención médica. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Los responsables del atraco huyeron del lugar y, de acuerdo con la información preliminar, se llevaron el dinero que había sido retirado previamente.

#BOGOTÁ. Al mediodía de este 14AGO, se registró una balacera en la loc/Teusaquillo, calle 63 con carrera 24.​ Según los primeros reportes; al parecer, se trataría de un fleteo, donde sujetos armados en motocicleta habrían interceptado y atracado a los ocupantes de una camioneta. pic.twitter.com/23G7IF2sb2 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 14, 2026

Fiscalía adelanta investigación por el fleteo

Después de lo ocurrido, funcionarios del CTI de la Fiscalía acordonaron el lugar para adelantar las labores de inspección y recolección de elementos que puedan ayudar a esclarecer el caso.

Durante las diligencias fueron encontradas vainillas y se instalaron marcadores de evidencia para documentar la escena. Estos elementos serán analizados dentro de la investigación que busca establecer cómo ocurrió el intercambio de disparos e identificar a los responsables.

Por ahora, no se reportan capturas por este caso. Las autoridades avanzan en la recopilación de información y en la revisión de los elementos encontrados en el lugar para determinar quiénes participaron en el hecho.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)