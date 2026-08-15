El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto también provocó cambios en una zona de Puerto Escondido, Córdoba, donde las autoridades detectaron nuevas manifestaciones de los volcanes de lodo que existen en el municipio.

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Según informó el tiempo, profesionales de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Escondido inspeccionaron diferentes puntos para establecer si el movimiento telúrico había producido modificaciones en estos fenómenos geológicos.

Durante las verificaciones fueron identificadas nuevas bocas activas en el sector de Las Esmeraldas. También se encontró una grieta en La Ye, además de filtraciones de lodo, agua y gas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del terreno.

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Volcán de lodo provocó emergencia luego de temblor en el caribe

La situación actual en Puerto Escondido causa atención especial por un antecedente que todavía permanece en la memoria de sus habitantes. En 2023, un sismo de magnitud 6,6 estuvo seguido por la activación de un volcán de lodo y gas en esta zona del Caribe colombiano.

De acuerdo con el citado medio, Aquel episodio tuvo consecuencias importantes para el territorio. La actividad geológica estuvo acompañada por grandes grietas en el suelo que terminaron afectando cerca de 100 hectáreas. Viviendas, cultivos y animales resultaron perjudicados, mientras la actividad comercial y turística de la zona también sufrió las consecuencias.

Uno de los puntos más afectados fue el sector de Cerro de Santa Cruz, identificado como el lugar donde comenzó a manifestarse la falla. Desde allí, las fracturas se extendieron progresivamente por el terreno y obligaron a las autoridades a tomar medidas para proteger a la población.

La emergencia también estuvo marcada por la presencia de gas metano en el área, situación que llevó a considerar el riesgo de una eventual explosión. Aunque ese escenario finalmente no ocurrió, el nivel de precaución aumentó durante la atención de la emergencia.

Ante las condiciones del terreno, las autoridades municipales ordenaron la evacuación de familias de sectores como Simón Bolívar, Once de Enero y Miramar, además de habitantes de la vereda Cerro de Santa Cruz.

La respuesta involucró a organismos de socorro, autoridades locales y departamentales, además de entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército, Policía, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Servicio Geológico Colombiano y CVS.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.