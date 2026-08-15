Los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en el conjunto Torres del Limonar, en el barrio Capri, al sur de Cali, donde se estima que unas 35 personas permanecen atrapadas entre los escombros después del terremoto que sacudió la ciudad.

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Así lo informó La FM y, aunque ya han pasado más de 72 horas desde el sismo, los organismos de emergencia continúan trabajando en el lugar con la expectativa de encontrar personas con vida. Las labores avanzan bajo estrictos protocolos para evitar nuevos colapsos y permitir que los rescatistas ingresen a las zonas donde podrían estar las víctimas.

La situación mantiene en alerta a familiares y habitantes del sector, quienes permanecen atentos al desarrollo de las operaciones mientras los equipos especializados remueven los restos de la estructura.

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En el conjunto Torres del Limonar, en el barrio Capri, sur de Cali, se estima que unas 35 personas permanecen sepultadas entre los escombros. Sin embargo, los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes, pese a que ya han transcurrido 72 horas desde el… pic.twitter.com/4CQq1hxjrS — La FM (@lafm) August 15, 2026

CTI levantó tres cuerpos extraídos de los escombros

Durante la noche, funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron el levantamiento de tres cuerpos que fueron recuperados de entre los restos del conjunto residencial. Los cadáveres fueron retirados del lugar para avanzar con los procedimientos correspondientes de identificación y entrega a sus familiares.

El hallazgo se produjo mientras continúan las labores de búsqueda de quienes todavía podrían permanecer atrapados en la estructura. La presencia de los investigadores judiciales permite adelantar las diligencias forenses en paralelo con el trabajo de los organismos de socorro.

Búsqueda continúa más de 72 horas después del terremoto

A pesar del tiempo transcurrido desde el terremoto, los rescatistas no han suspendido la búsqueda. La posibilidad de encontrar sobrevivientes mantiene activo el operativo en Torres del Limonar, donde cada movimiento de los equipos debe hacerse con precaución debido a las condiciones de la estructura.

Las autoridades y organismos de emergencia continúan evaluando los puntos en los que existe posibilidad de hallar personas, mientras familiares esperan información sobre sus seres queridos.

La emergencia en este conjunto residencial se mantiene como uno de los puntos más críticos de Cali después del sismo. Por ahora, las labores están concentradas en localizar a las personas que continúan desaparecidas, recuperar a las víctimas y avanzar en la identificación de los cuerpos encontrados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.