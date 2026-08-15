Un nuevo sismo en Colombia fue registrado durante la madrugada de este sábado 15 de agosto en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Volvió a temblar en el Chocó y por tercera vez en pocas horas: se sintió en otras partes del país)

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:39 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 2,5. El boletín actualizado del SGC señala que el evento presentó una profundidad superficial y tuvo como ubicación el municipio de Medio San Juan, en la zona de Andagoya.

El reporte se conoce mientras Chocó y otras regiones del país continúan bajo seguimiento por la actividad sísmica registrada durante los últimos días. El departamento fue una de las zonas relacionadas con el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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¿Dónde se sintió el temblor en San Juan (Chocó)?

Aunque el sismo tuvo como referencia Medio San Juan (Andagoya), Chocó, ciudadanos reportaron haber percibido el movimiento en otros puntos del país.

Entre los reportes conocidos aparecen Medellín, Armenia, Popayán, Valle del Cauca, y Envigado, donde usuarios señalaron haber sentido el temblor durante la madrugada de este sábado.

Estos testimonios permiten identificar otras zonas en las que el movimiento fue percibido por la población, mientras el Servicio Geológico Colombiano continúa recopilando los reportes de sismo sentido.

¿Cómo reportar temblor en Colombia?

Si sintió un temblor en Colombia, puede reportarlo al Servicio Geológico Colombiano (SGC) mediante el formulario ‘Sismo Sentido’, una herramienta que permite recopilar información sobre los lugares donde fue percibido el movimiento y los efectos que produjo.

Para hacerlo, debe ingresar al formulario, seleccionar el sismo que sintió y proporcionar datos como la fecha, hora y ubicación aproximada en la que se encontraba. También puede indicar si estaba dentro o fuera de una edificación y describir qué efectos percibió durante el movimiento.

El formulario permite registrar aspectos como el movimiento de objetos, posibles afectaciones en construcciones y otros efectos observados. El SGC también ofrece la posibilidad de añadir comentarios adicionales y, de manera opcional, información de contacto.

Estos reportes sirven para que el SGC recopile información sobre la intensidad del sismo y las zonas donde fue percibido. La entidad aclara que este mecanismo tiene fines de investigación y conocimiento de la amenaza sísmica.

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