La actividad sísmica en el territorio colombiano se mantiene en constante monitoreo luego de cumplirse cuatro días del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del pasado lunes 10 de agosto. Durante la madrugada de este viernes 14 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una serie de movimientos telúricos que tuvieron como epicentro principal los departamentos de Chocó y Antioquia, evidenciando que la secuencia de réplicas y temblores en la región continúa activa y sin pausa.

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El primer evento sísmico de la madrugada fue registrado a la 1:15 a. m., localizándose a catorce kilómetros del municipio de Uramita, en el departamento de Antioquia, con una profundidad superficial menor a treinta kilómetros y un epicentro ubicado en Dabeiba, alcanzando una magnitud de 2,9. Horas más tarde, sobre las 3:44 a. m., los instrumentos de la entidad captaron un segundo movimiento telúrico a diez kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó, con una profundidad también superficial menor a treinta kilómetros y una magnitud de 3,1.

La secuencia continuó avanzando la mañana de este viernes cuando, a las 5:01 a. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 3,2 en el municipio de San José del Palmar, Chocó, zona que precisamente ha permanecido en el centro de la atención nacional tras el fuerte terremoto inicial; este evento tuvo una profundidad de ochenta y nueve kilómetros y se localizó a unos dieciocho kilómetros de su epicentro. Poco después, a las 5:45 a. m., la entidad oficializó otro sismo en suelo chocoano, específicamente en el municipio de El Litoral del San Juan, con una magnitud de 3,0 y una profundidad de cincuenta y ocho kilómetros.

Frente a este panorama, las autoridades científicas y de gestión del riesgo han recordado que la ocurrencia de réplicas es un fenómeno completamente normal y esperado tras un sismo de gran magnitud como el registrado el pasado 10 de agosto. De acuerdo con los consolidados técnicos del Servicio Geológico Colombiano, la secuencia de temblores en el departamento del Chocó y zonas aledañas no se detiene, acumulando hasta el momento un total de 160 réplicas asociadas al evento principal. El informe técnico detalló que, con corte a las 7:00 a. m. del 13 de agosto, doce de estos movimientos han superado los 3,0 grados de magnitud, mientras que uno de ellos rebasó los 4,0 grados, manteniendo a los organismos de socorro y a las comunidades locales en permanente vigilancia ante la persistencia de la actividad telúrica en el occidente colombiano.