La actividad sísmica volvió a sentirse en el occidente del país durante la madrugada de este viernes 14 de agosto. A las 3:44 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un sismo de magnitud 3,1, cuyo epicentro fue ubicado en el municipio de Sipí, Chocó.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el Boletín Actualizado 1, el movimiento tuvo profundidad superficial, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor facilidad en las zonas cercanas a su lugar de origen. El reporte hace parte del seguimiento que adelanta la entidad sobre la actividad sísmica en el territorio nacional.

El registro se produce pocos días después del terremoto del 10 de agosto, que tuvo epicentro en Chocó y alcanzó una magnitud de 7,4. Desde entonces, el SGC ha informado sobre diferentes eventos sísmicos en esta región y en otros puntos del país.

Hasta el momento, la información suministrada en el boletín de este nuevo evento no señala daños materiales ni personas afectadas. La entidad mantiene sus sistemas de monitoreo para establecer las características de los movimientos que se presentan en el territorio.

Lee También

¿En qué lugares se sintió el sismo?

Aunque el epicentro fue ubicado en Sipí, Chocó, usuarios que comentaron la publicación del Servicio Geológico Colombiano en X aseguraron haber percibido el movimiento desde otros puntos del país. Entre los reportes aparecen Medellín, Cali y Putumayo.

Desde Medellín, un usuario respondió que sí lo sintió, mientras que otro aseguró desde Cali que el movimiento fue “muy corto”. También hubo un reporte de una persona ubicada en Putumayo, quien afirmó haber percibido el sismo.

Estos testimonios corresponden a reportes ciudadanos publicados en X y pueden ayudar a identificar otros lugares donde fue percibido el movimiento. La plataforma Sismo Sentido del SGC continúa disponible para que más personas registren su experiencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.