Un movimiento sísmico sorprendió a ciudadanos durante la noche de este jueves 13 de agosto, en una jornada marcada por varios reportes de actividad sísmica en diferentes zonas del país.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento tuvo como epicentro Nóvita, Chocó, y fue registrado a las 10:21 p. m., según el Boletín Actualizado 1. El reporte oficial también señala que el movimiento ocurrió a una profundidad de 87 kilómetros.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y permite que las personas que hayan percibido un movimiento registren su experiencia mediante la plataforma Sismo Sentido.

¿Qué hacer si siente un temblor?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades recomiendan mantener la calma y ubicarse en un lugar seguro, alejándose de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que representen riesgo.

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Después del movimiento, es importante verificar las condiciones del lugar y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. Quienes hayan sentido este sismo pueden registrar su experiencia en la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.