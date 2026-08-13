Aunque en Chocó ya no hay personas desaparecidas a raíz de la tragedia, según el reporte más reciente de la Gobernación, los damnificados son muchos y las ayudas no están llegando en la misma proporción que en otros departamentos y municipios del país.

Sigue a PULZO en Discover

Eso deja ver el reporte más reciente de Érika Zapata, que mostró uno de los sitios más afectados en Chocó, y en donde claman para que las ayudas lleguen pronto. Se trata del barrio Las Palmas, en Quibdó, uno de los lugares más afectados y en donde los ciudadanos han tenido que dormir en la calle, literalmente.

“Yo estoy en este momento en el barrio Las Palmas, del municipio de Quibdó. En este barrio la gente está abandonada, no ha llegado ni una botellita de agua, no ha llegado ayuda de ningún tipo. La gente está durmiendo en los andenes, en las aceras, no tienen energía tampoco, no tienen ningún tipo de ayuda. La gente ya se está enfermando por esta situación: 300 viviendas totalmente colapsadas”, relató la periodista, a través de un informe en Blu Radio.

Una de las personas que ha tenido que sufrir directamente el impacto de la tragedia es la señora Raquel Córdoba, que vive en Las Palmas, y quien narró cómo han sido las horas después del sismo y las necesidades que tienen ella y sus vecinos en esa zona.

Lee También

“El primer día me tocó dormir en el piso, gracias a un vecino que me ofreció el apoyo. Y desde ahí me agarra una gripa, una tos horrible, me duele la cabeza, me siento, me siento bastante delicada”, relató la señora.

Vea también: “Se fueron junticos”: duro relato de experiodista de Caracol TV que perdió a sus padres en terremoto

Más allá del malestar que la aqueja, doña Raquel dice que les ha tocado aguantar hambre porque no hay presencia de las autoridades y las ayudas no llegan aún, como lo enfatizó también la periodista Érika Zapata.

“No dormimos, o sea, nos tocó salir de la vivienda porque están destrozadas. En mi caso no duermo, yo me la paso pendiente de que en cualquier momento se pueda venir otro sismo”, contó doña Raquel.

Chocó, una de las regiones más impactadas por el terremoto en Colombia

A tres días del devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto de 2026, Colombia enfrenta una de sus peores emergencias humanas y de infraestructura de las últimas décadas.

De acuerdo con el reporte consolidado por el Gobierno Nacional y los Puestos de Mando Unificado, la cifra oficial de fallecidos ya asciende a 265 personas, mientras que los heridos superan los 3.490 y cerca de 500 ciudadanos permanecen desaparecidos bajo las ruinas. La destrucción se concentra principalmente en el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Pacífico, abarcando más de 9.000 viviendas reducidas a escombros y decenas de edificaciones colapsadas que obligaron a decretar la situación de desastre nacional.

En el epicentro del movimiento sísmico, ubicado en el municipio de San José del Palmar, el panorama del departamento del Chocó es crítico. El reporte entregado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirma que el evento telúrico afectó a 29 de los 30 municipios de la entidad territorial, dejando un saldo de al menos 13 personas muertas, 182 heridas y más de 8.000 familias totalmente damnificadas. La combinación entre el fuerte impacto sísmico y la vulnerabilidad histórica del departamento aceleró el colapso masivo de más de 1.100 viviendas tradicionales y severos daños estructurales en siete puentes clave para la movilidad.

El drama humano en Chocó se ve hondamente agravado por el aislamiento geográfico y la parálisis de los servicios públicos básicos. Municipios golpeados como San José del Palmar y Quibdó sufren por el cierre e interrupción de sus carreteras principales a causa de deslizamientos de tierra, lo que bloquea el paso de caravanas con alimentos, medicamentos y agua potable.

Habitantes de la región enfrentan prolongados apagones, fallas severas en la red de acueducto y una señal telefónica e intermitente que dificulta la comunicación con los centros urbanos y la solicitud de auxilio.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.