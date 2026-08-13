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Luego del fuerte terremoto que sacudió al Valle del Cauca, las autoridades han establecido como prioridad la recuperación del sistema de salud en la región. Para determinar el alcance real de los daños en la infraestructura de hospitales y centros asistenciales, la Gobernación del Valle, con apoyo del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), comenzará una evaluación técnica en los 40 municipios del departamento, de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud departamental.

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Esta medida es una respuesta directa a la necesidad de consolidar un diagnóstico integral sobre el verdadero impacto que dejó la emergencia en la red de salud. El objetivo es definir acciones específicas que permitan garantizar la continuidad de la atención médica para miles de habitantes afectados. Según lo explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, los primeros esfuerzos de inspección estuvieron centrados en Cali, pero ahora el proceso se extenderá al resto de los municipios para lograr una visión completa y detallada de las afectaciones.

Lesmes manifestó: “Empezamos la evaluación de la afectación de la infraestructura hospitalaria en el departamento del Valle del Cauca. Ya se concentraron las acciones en el Distrito de Cali y hoy haremos la revisión de los 40 municipios para poder tener una información consolidada de los daños estructurales”.

Los resultados preliminares dibujan un panorama especialmente delicado en ciertos municipios. Según la Secretaría de Salud, los hospitales de El Águila, Roldanillo y La Victoria han sufrido las afectaciones más graves, requiriendo atención prioritaria. No obstante, las autoridades advierten que el daño se extiende a una parte considerable de la red regional, por lo cual es indispensable conocer la magnitud exacta para diseñar un plan de recuperación efectivo.

Para esa labor, 45 funcionarios de la Secretaría recorrerán cada municipio y aplicarán metodologías internacionales aceptadas en la evaluación de infraestructura hospitalaria. Con base en ese trabajo, las autoridades departamentales elaborarán un informe técnico que permitirá priorizar intervenciones y gestionar recursos de manera eficiente.

Finalmente, enfatizan que esta evaluación resulta fundamental para restablecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante futuras emergencias. Por ello, la Gobernación realiza un llamado a la ciudadanía para consultar siempre los canales oficiales y respaldar las iniciativas que permitan acelerar la recuperación de las instalaciones médicas, clave para el bienestar y la atención de las comunidades más vulnerables.

¿Cuáles hospitales del Valle del Cauca tienen mayores daños tras el terremoto?

Según la información de la Secretaría de Salud del Valle, los hospitales de El Águila, Roldanillo y La Victoria son los que presentan condiciones más críticas luego del terremoto. Aunque toda la red hospitalaria del departamento ha sufrido afectaciones, estos tres centros registran los daños más serios y requieren intervención prioritaria.

¿Qué acciones tomará la Gobernación del Valle para recuperar la red hospitalaria después del terremoto?

La Gobernación, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, realizará una evaluación técnica en los 40 municipios para identificar la magnitud de los daños. Con los resultados, se elaborará un informe técnico que servirá de hoja de ruta para priorizar intervenciones y gestionar recursos, garantizando así la recuperación y continuidad de los servicios de salud en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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