Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El reciente sismo registrado el 10 de agosto generó preocupación y temor entre los habitantes del edificio Verao, situado en el barrio Departamental, sobre la avenida Fantasma de Ibagué. El temblor dejó grietas y daños visibles en distintas áreas de la edificación, lo que provocó que muchos residentes, días después del evento, permanezcan lejos de sus apartamentos ante el miedo de que una réplica pueda generar consecuencias más graves.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la emergencia, los residentes se vieron obligados a evacuar a través de las escaleras del edificio, encontrándose con la presencia de grietas notorias en esta zona común. Según relató uno de los habitantes, “el día del sismo uno se baja por las escaleras y las escaleras están supremamente agrietadas”. Esta situación ha incrementado la sensación de vulnerabilidad y ha motivado a los vecinos a documentar las afectaciones internas y externas de sus viviendas, a la espera de una evaluación técnica que determine la verdadera magnitud de los daños.

Pese a que la administración del conjunto ha hecho algunas revisiones y reportó los problemas a la constructora encargada, los residentes siguen sin recibir un informe oficial y concreto que aclare si es seguro regresar a sus hogares. Una habitante expresó la incertidumbre que vive la comunidad: “Han ido a revisar porque no podemos decir que no, pero han ido y dicen que van a dar el reporte y hasta el momento no nos han dado ningún reporte”.

Esta falta de información ha hecho que varias familias tomen la decisión de no regresar a sus apartamentos, optando por quedarse temporalmente con familiares u otras alternativas. “Yo tengo donde quedarme, donde mi tía, pero hay muchas personas que están habitando el conjunto y pues todo el mundo está sin saber”, lamentó una de las residentes. La situación es común en la comunidad, pues “están fuera del edificio porque les da mucho miedo estar ahí”, agregó.

Desde la administración del edificio se comunicó que, tras el sismo, se realizó una inspección inicial y se notificaron los daños a la constructora, la cual habría efectuado un reporte fotográfico. Además, se solicitó la intervención de entidades públicas para realizar una inspección técnica, pero hasta la fecha esa revisión no se ha concretado. En vista de la demora, la administración contrató de manera particular un ingeniero patólogo de estructuras para evaluar las condiciones del edificio y elaborar un informe detallado para los residentes. Mientras esperan este diagnóstico, la preocupación principal de las familias sigue siendo saber si es seguro regresar a sus viviendas sin exponerse a nuevos riesgos frente a una posible réplica.

¿Cuáles son los daños reportados en el edificio Verao tras el sismo de Ibagué?

De acuerdo con testimonios de los residentes y la administración, los daños más preocupantes se concentran en las escaleras, que presentan grietas notorias, además de afectaciones tanto en las zonas comunes como en el interior de algunos apartamentos. Aunque se han documentado estos daños y se informó a la constructora, los habitantes aún esperan un reporte técnico detallado que confirme el estado estructural del edificio.

¿Qué labores ha realizado la administración del conjunto Verao después del sismo?

Tras el terremoto, la administración informó que se hizo una revisión inicial, se notificó a la constructora y se intentó gestionar la visita de entidades públicas para una inspección técnica. Ante la falta de respuesta inmediata, decidieron recurrir a un ingeniero especializado en patología de estructuras, quien fue contratado para inspeccionar el edificio, revisar las grietas y entregar un diagnóstico que permita determinar los próximos pasos para la seguridad de los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.