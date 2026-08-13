Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La música se presenta como un camino de esperanza y apoyo para quienes padecieron los estragos del terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto. En este contexto, la ciudad de Medellín acogerá el sábado 15 de agosto el "Gran Donatón Colombia, Medellín te Quiere", una iniciativa que tiene como principal objetivo recaudar fondos para las familias afectadas por la emergencia, de acuerdo con la información disponible en la convocatoria oficial del evento.

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El escenario escogido será la plaza de La Macarena, punto de encuentro donde desde el mediodía comenzará una jornada que entrelaza entretenimiento y solidaridad. Para reforzar el apoyo humanitario, las donaciones se recibirán desde las 8:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde. Durante este tiempo, las personas podrán acercarse a entregar su aporte, sumándose a las distintas acciones solidarias que surgieron a lo largo del país tras el movimiento telúrico.

El espectáculo contará con la presencia de una importante lista de artistas nacionales y representantes de la escena musical y el entretenimiento. Figuras como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Kapo, Trapical Minds, Andy Rivera, Felipe Peláez, Jhonny Rivera, Daniel Calderón y los Gigantes, Pasabordo, Llane, Juan Duque y Miguel Bueno son algunos de los confirmados para este evento. La diversidad de la programación busca atraer a públicos de diversas edades y gustos, haciendo del concierto un punto de encuentro incluyente y masivo.

Para asistir, la entrada se adquiere realizando una donación a través de la plataforma presentes.co, donde se han habilitado tres tipos de contribución: $60.000, $90.000 y $140.000, correspondientes a diferentes zonas del recinto. Quienes deseen ayudar, incluso sin quedarse a disfrutar del concierto, podrán realizar su donación dentro del horario establecido. Según los organizadores, la propuesta es transformar la asistencia a un evento musical en un gesto directo de apoyo, cuando aún persisten las labores de recuperación en las poblaciones más perjudicadas por el sismo.

En conjunto, este concierto no solo se constituye como un espacio cultural, sino como un mecanismo concreto de ayuda en medio de la emergencia, donde la unión ciudadana y la música convergen en favor de quienes más lo necesitan.

¿Cómo funcionan las donaciones para asistir al concierto benéfico en Medellín?

Las personas interesadas en apoyar a los damnificados por el terremoto pueden adquirir su entrada al concierto mediante una donación realizada en la plataforma presentes.co. Existen tres categorías de precios: $60.000, $90.000 y $140.000, según la ubicación dentro de la plaza de La Macarena. Además, durante el evento habrá posibilidad de realizar aportes adicionales para quienes deseen contribuir sin necesidad de asistir al espectáculo.

¿Qué artistas participarán en el 'Gran Donatón Colombia, Medellín te Quiere'?

El evento contará con la presencia de destacados artistas nacionales, entre los que figuran Luis Alfonso, Pipe Bueno, Kapo, Trapical Minds, Andy Rivera, Felipe Peláez, Jhonny Rivera, Daniel Calderón y los Gigantes, Pasabordo, Llane, Juan Duque y Miguel Bueno. Todos ellos participarán para brindar un espectáculo que combina el entretenimiento con la solidaridad hacia las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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