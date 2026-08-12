Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en 2020, cuando el cierre de teatros, galerías y centros culturales detuvo de golpe la vida artística del país, surgió en Antioquia una iniciativa decisiva para la supervivencia del sector cultural: la Promotora Cultural. Este fondo privado, pionero en Colombia, nació fruto del trabajo conjunto entre organizaciones sociales y empresas del departamento, con el objetivo de sostener a las instituciones culturales locales en tiempos de incertidumbre y fragilidad del sector.

Sigue a PULZO en Discover

Actualmente, seis años después de su creación, la Promotora Cultural se consolida como una pieza central en la dinamización artística de la región. Este año, impulsa la segunda edición de la Temporada Cultural de Medellín, titulada El amor de mis amores. El evento, que se celebrará entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre, tiene como uno de sus focos principales un homenaje a Débora Arango, reconocida artista paisa. Como parte de este tributo, el Museo de Antioquia inauguró el pasado 1 de agosto la exposición “El mundo en primera persona”, que presenta 118 obras cedidas temporalmente por la familia Arango, entre pinturas, acuarelas, dibujos, bocetos, cerámicas y trabajos en tiza.

Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia, explicó en declaraciones a este diario que el título de la exposición busca reflejar el vínculo entre la perspectiva personal de la artista y el contexto social de su época, resaltando el compromiso que Arango asumió con la sociedad a través de su arte. Sin embargo, este homenaje es solo una de las muchas actividades programadas en la Temporada Cultural, que promete revelar próximamente una agenda amplia y colectiva dedicada a celebrar a la “maestra que cambió para siempre la mirada del arte en Medellín”, como señalaron desde la Promotora.

La edición de este año busca también acercar la cultura a diversas subregiones del departamento. Una muestra de este esfuerzo es el recorrido programado por Urabá, que se realizará entre el 2 y el 16 de octubre, como parte de una estrategia más amplia para fortalecer procesos artísticos en los territorios y ampliar la circulación cultural.

Detrás de esta intensa programación, la Promotora Cultural desarrolla acciones estratégicas: produce estudios sobre el sector para orientar políticas públicas y privadas, acompaña organizaciones artísticas en los municipios y fomenta alianzas para el desarrollo cultural sostenible. Según sus datos, en Antioquia han fortalecido a 280 organizaciones culturales, identificado a 8.792 agentes culturales y contribuido a crear 1.632 empleos directos e indirectos en 125 municipios del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye la Temporada Cultural de Medellín 2024?

La Temporada Cultural de Medellín 2024, impulsada por la Promotora Cultural, contempla una agenda diversa que destaca el homenaje a la artista Débora Arango, con una exposición de 118 obras en el Museo de Antioquia. Además, se planean actividades en otras subregiones como Urabá, entre el 2 y el 16 de octubre, y se espera que pronto se anuncien más eventos para celebrar el arte en todo el departamento.

¿Qué impacto ha tenido la Promotora Cultural en Antioquia según sus cifras?

Según datos compartidos por la Promotora Cultural, la organización ha fortalecido a 280 instituciones culturales en Antioquia, caracterizado a 8.792 agentes culturales en los 125 municipios del departamento y contribuido a la creación de 1.632 empleos directos e indirectos, evidenciando así su papel clave en el desarrollo y sostenibilidad del sector cultural local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z