Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Habitantes de la vereda Molenillo, en el sector Hacienda La 15, dentro del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, se vieron sorprendidos el martes 11 de agosto por la sorpresiva actividad de un volcán de lodo. Según la información recogida, esta situación provocó la expulsión masiva de lodo y materiales, que terminó cubriendo parte de los terrenos cercanos, lo cual aumentó la preocupación en la comunidad, en especial en quienes dependen de la agricultura y la ganadería.

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Los registros en video obtenidos después del incidente muestran la magnitud del impacto: áreas de cultivo y sectores de pasto quedaron parcial o totalmente cubiertas por el material arrastrado, y se observa a varios animales permaneciendo en medio de los restos dejados por el fenómeno. La extensión del lodo en los predios ha generado inquietud en las familias del sector rural, ante el temor de daños a sus actividades productivas y riesgos para los animales de granja.

La situación generó una petición inmediata por parte de la comunidad a las autoridades competentes para que desplieguen equipos de evaluación en la zona afectada. Según lo reportado, algunos de los efectos más notorios fueron la acumulación significativa de material volcánico y lodo, cuya cantidad exacta aún no ha sido determinada. Ante ello, los organismos de gestión del riesgo tienen la responsabilidad de analizar el terreno, identificar si existen daños en viviendas e infraestructuras, y tomar las medidas necesarias de seguridad.

Hasta el momento, solo existen reportes preliminares sobre eventuales afectaciones en cultivos y áreas ganaderas. Sin embargo, será labor de las autoridades determinar de forma oficial el alcance real del incidente, para establecer si existen viviendas o instalaciones comprometidas y cuánto han sido perjudicados los medios de subsistencia de la población. Mientras tanto, la comunidad se mantiene alerta a nuevas recomendaciones, priorizando la integridad de las familias y la protección de los animales que permanecen en el interior del área afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué generan preocupación los volcanes de lodo en zonas rurales de Antioquia?

La preocupación surge porque la actividad del volcán de lodo puede afectar directamente los cultivos y animales de los que dependen las familias rurales. La expulsión de material puede dañar predios y terrenos de uso agrícola y ganadero, afectando la economía y estabilidad de quienes viven en estas zonas.

¿Qué medidas deben tomar las autoridades tras la actividad de un volcán de lodo?

Luego del evento, las autoridades tienen que evaluar la magnitud de los daños, establecer los riesgos existentes, determinar si es necesario evacuar viviendas o proteger animales y emitir recomendaciones claras para la comunidad, priorizando su seguridad y el bienestar productivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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