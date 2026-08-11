Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto dejó graves consecuencias en la infraestructura vial del centro y occidente del país, según reportes oficiales recopilados por Invías. Las regiones de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca enfrentaron una combinación de deslizamientos de tierra, caída de material vegetal y obstrucción en varias carreteras, lo que ha generado restricciones de movilidad que aún persisten en algunos tramos, aunque otras zonas ya han sido parcialmente habilitadas.

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Las carreteras en estos departamentos, especialmente en áreas montañosas, fueron severamente afectadas. En Quindío, por ejemplo, el corredor 4003A entre Calarcá y Cajamarca presentó tres puntos críticos en los puntos kilométricos 17, 27 y 31, donde el tránsito está reducido a un solo carril debido a las afectaciones detectadas. Por su parte, en la ruta 2901B, entre Armenia, Montenegro y Alcalá, el paso se ve obstaculizado tanto por la caída de material vegetal como por un deslizamiento traslacional, fenómeno donde una masa de tierra se desplaza de manera coherente afectando completamente la vía, situación que todavía requiere atención de las autoridades.

En la ruta 25VL07, entre Cartago y Alcalá, se identificó un deslizamiento que mantiene una afectación total en uno de sus tramos, lo que implica que la movilidad está completamente restringida en ese punto hasta que culminen las labores de remoción y recuperación vial. Por su parte, el corredor 5006 entre Puente La Libertad y Fresno, en el departamento de Caldas, presentó cuatro puntos con afectaciones, aunque en varios de ellos ya se permite el paso a un solo carril. Las zonas inestables han obligado a una vigilancia constante por el riesgo de desprendimientos posteriores.

Valle del Cauca también reportó problemas importantes, sobre todo en la ruta 1901, entre Cali y el cruce con la ruta 40, específicamente en el sector de Loboguerrero, Dagua, donde se mantiene la afectación total por deslizamiento traslacional. En Risaralda, el principal punto de atención está en la ruta 5003 entre Santa Cecilia y Asia, jurisdicción de Pueblo Rico, mientras que el tramo Cauyá–La Felisa (ruta 2508) ya fue habilitado completamente tras un deslizamiento.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otras entidades han intensificado la vigilancia y las inspecciones en los corredores estratégicos, priorizando la apertura para el paso de ayudas humanitarias, equipos de rescate y suministros dirigidos a las comunidades afectadas por el sismo. Las autoridades insisten a los conductores en extremar precauciones, atender señalizaciones y evitar ingresar a zonas en atención. El estado de las vías puede variar a medida que avancen los trabajos y por eso se recomienda consultar antes de viajar por el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano, siguiendo siempre las instrucciones oficiales.

¿Qué vías están parcialmente habilitadas en el Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto?

La mayoría de los corredores viales del Eje Cafetero afectados presentan habilitación parcial, permitiendo el tránsito a un solo carril en sectores puntuales; entre ellos destacan las rutas Calarcá–Cajamarca (4003A), Armenia–Montenegro–Alcalá (2901B) y la vía Manizales–Fresno (5006), de acuerdo con los comunicados de Invías.

¿Qué es un deslizamiento traslacional y cómo afecta las carreteras en Colombia?

Un deslizamiento traslacional es el desplazamiento de una masa de tierra casi de manera uniforme, lo que puede bloquear totalmente las vías afectadas, tal como se reportó en tramos de Quindío, Valle del Cauca y Risaralda tras el terremoto, dificultando la circulación y requiriendo labores complejas de remoción para restablecer la movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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