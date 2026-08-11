Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá ha experimentado una reciente modificación con el cambio en la ruta del componente TransMiZonal, antes denominada A606 - H606, que ahora adopta la nomenclatura K606 Salitre – H606 San Joaquín. De acuerdo con la información publicada por TransMilenio, este ajuste en el servicio trae consigo una alteración significativa en el recorrido, pues la ruta deja de atender el sector de Chicó Norte, área que incluye la Calle 100, Suba - CL 95, Auto Norte y zonas cercanas.

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La transformación del trayecto tiene como objetivo optimizar la conectividad entre puntos clave de la ciudad. Cuando el bus se desplaza en dirección a Salitre, adopta el nombre K606 Salitre y circula por corredores estratégicos como avenida Boyacá, KR 51, AK 68, Portal Tunal, Venecia, Alquería y Montevideo. Al sentido opuesto, es decir, cuando el trayecto es hacia San Joaquín, el bus se identifica como H606 San Joaquín y pasa igualmente por AK 68, KR 51, avenida Boyacá, además de los corredores Montevideo, Alquería, Venecia y Portal Tunal.

El ajuste no solo es nominal, sino que modifica el acceso de los usuarios a ciertos sectores, dado que los buses ya no circulan en el interior de Chicó Norte, una de las zonas cuya suspensión de recorrido ha sido comunicada por TransMilenio. Ahora, los recorridos se centran en los tramos señalados, eliminando el tradicional paso por el norte, especialmente en la Calle 100 y sus alrededores. Este tipo de modificaciones suele responder a las necesidades de redistribución de la demanda y optimización de los tiempos de viaje para los usuarios habituales del sistema.

En cuanto a los horarios, TransMilenio indicó que la ruta K606 H606 estará disponible de lunes a sábado entre las 4:00 a. m. y las 9:00 p. m., y los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., permitiendo así una cobertura horaria adecuada tanto para traslados diarios como para quienes requieren el servicio en días de descanso u ocasiones especiales.

El anuncio, documentado en fuentes oficiales de TransMilenio y divulgado también a través del portal de noticias oficiales de Bogotá, subraya la importancia de mantenerse actualizado frente a cambios en los servicios de transporte público, pues impactan de forma directa en la movilidad y la planeación cotidiana de quienes viven o transitan por la capital.

¿Por qué se suspendió el recorrido de la ruta K606 H606 por el sector Chicó Norte en Bogotá?

De acuerdo con lo informado por TransMilenio, el cambio en la ruta K606 H606 responde a un rediseño para optimizar el recorrido y la atención en otros sectores de Bogotá. Esta modificación supone la eliminación del tránsito por Chicó Norte, lo cual impacta a los usuarios que usualmente utilizaban este segmento. La suspensión busca reorganizar el servicio de acuerdo con las nuevas necesidades de la demanda y mejorar la conectividad para otros sectores cubiertos.

¿Cuáles son los horarios actualizados de la nueva ruta K606 H606 en Bogotá?

Según la información proporcionada por TransMilenio, la ruta K606 H606 opera de lunes a sábado desde las 4:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que durante domingos y festivos ofrece su servicio de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. Estos horarios buscan adaptarse a las diferentes necesidades de movilidad de los habitantes y visitantes de la ciudad a lo largo de la semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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