Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que ya está disponible el pago correspondiente al segundo ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar (STE) para estudiantes de colegios públicos en Bogotá. Esta medida tiene como objetivo apoyar a las familias y garantizar que niñas, niños y jóvenes puedan asistir a sus lugares de estudio sin que el desplazamiento se convierta en un obstáculo. De acuerdo con la información difundida, se les pide a los padres, madres y estudiantes beneficiarios del subsidio que reclamen el pago de manera oportuna, pues las fechas establecidas varían según la modalidad de pago asignada.

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En concreto, la SED especificó que existen dos modalidades para entregar el subsidio. Por un lado, 4.795 beneficiarios recibirán el apoyo mediante la modalidad TuLlave y deben reclamarlo hasta el 14 de agosto. Por otro lado, hay 15.815 estudiantes asignados a la modalidad DaviPlata, quienes tienen plazo hasta el 23 de agosto de este año para realizar el cobro. La entidad dispuso recursos que ascienden a 8.200 millones de pesos colombianos para este segundo ciclo, buscando así aliviar las barreras de acceso a la educación ocasionadas por dificultades en los desplazamientos cotidianos hacia los colegios oficiales.

La SED ha hecho énfasis en la necesidad de que los datos de los estudiantes estén registrados y actualizados oportunamente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Este sistema resulta fundamental para garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y en el momento adecuado. Mantener la información precisa es parte central de la estrategia para reducir la deserción escolar asociada a problemas de transporte, asegurando que todos los estudiantes permanezcan en el sistema educativo de Bogotá y tengan igualdad de oportunidades en su formación académica.

Esta iniciativa de subsidio al transporte escolar se enmarca en una política más amplia de fortalecimiento de la permanencia escolar en la ciudad, que busca que ningún estudiante se quede sin estudiar por razones logísticas o económicas. En suma, la inversión social alienta la inclusión y facilita que los niños, niñas y jóvenes continúen con su educación, un paso clave para su desarrollo y el de la sociedad bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas límite para reclamar el Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá?

Los beneficiarios del Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá deben reclamar el apoyo según su modalidad asignada: quienes reciben el pago por TuLlave tienen plazo hasta el 14 de agosto, mientras que quienes lo hacen por DaviPlata pueden acceder al subsidio hasta el 23 de agosto. Cumplir con estos plazos garantiza la entrega oportuna del beneficio.

¿Qué es el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y por qué es importante mantenerlo actualizado?

El Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) es la herramienta oficial que utiliza la Secretaría de Educación del Distrito para gestionar y registrar la información de los estudiantes en Bogotá. Mantener los datos actualizados en SIMAT es esencial para identificar correctamente a quienes necesitan el subsidio y asegurar la entrega efectiva del apoyo de transporte escolar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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