Por: Portal Bogotá

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Ante la reciente emergencia sísmica que impactó Bogotá este 10 de agosto de 2026, la capacidad de reacción y preparación frente a sismos vuelve a situarse como una prioridad en la agenda ciudadana. Según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sólo en la franja entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m., la Línea de Emergencias 123 recibió 3.184 llamadas, todas relacionadas con el temblor. La mayoría de estos reportes correspondieron a grietas estructurales, afectaciones en tuberías de edificaciones y crisis nerviosa, revelando la variedad de situaciones a las que puede enfrentarse la población durante estos eventos.

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El llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, pues los sismos, aunque naturales e impredecibles, son riesgos ante los cuales usted puede estar preparado. Un paso fundamental es contar con un plan de emergencia familiar o laboral, donde se identifique un punto de encuentro seguro y se definan responsables de comunicarse con servicios de emergencia o familiares. En ese sentido, es clave mantener una tarjeta con números de contacto actualizados, incluyendo vecinos y un referente de emergencia, así como una maleta con implementos personales y dinero disponible.

El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá hace un especial énfasis en activar los planes de emergencia ya establecidos en colegios, hogares y empresas. Durante el sismo, se recomienda mantenerse alejado de puertas, ventanas y objetos susceptibles de caída, evitando cualquier lugar que represente un peligro para la integridad. Es fundamental esperar hasta que el movimiento telúrico finalice antes de proceder a evacuar, siempre usando las escaleras y nunca el ascensor. Adicionalmente, la entidad aclara que ciertos daños visibles pueden ser superficiales y no necesariamente estructurales, pero insiste en reportar cualquier falla a través de la Línea 123.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) sugiere tener a la mano un kit de emergencia, con elementos recomendados para cubrir las necesidades básicas en una situación crítica. Además, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha difundido videos y contenido educativo en redes sociales para desmentir mitos comunes y fortalecer la cultura de autoprotección en la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier situación contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, contribuyendo a una Bogotá más segura y preparada.

¿Cuáles son las recomendaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá para sismos?

El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá aconseja activar planes de emergencia familiares, escolares o empresariales, mantenerse alejado de elementos peligrosos durante el sismo, evacuar solo después del movimiento telúrico, utilizar escaleras en vez de ascensores y reportar cualquier daño a la Línea de Emergencias 123. También recomienda tener un kit de emergencia preparado.

¿Qué elementos debe tener un kit de emergencia según IDIGER?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aconseja que el kit de emergencia incluya implementos personales, documentos importantes, dinero en efectivo y artículos básicos que permitan responder efectivamente ante sismos u otras emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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