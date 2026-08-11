Por: Portal Bogotá

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció, bajo estricta revisión y monitoreo, una determinación importante que afecta al país: el aplazamiento total de la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) durante la semana del 10 al 16 de agosto de 2026. Esta suspensión se origina a raíz del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, en el departamento de Chocó, el lunes 10 de agosto. El sismo fue percibido en Bogotá y varias regiones del territorio nacional, dejando consecuencias significativas principalmente en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios.

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De acuerdo con la información proporcionada por Dimayor, la prioridad es atender a las comunidades afectadas por este evento natural, enfocándose especialmente en la región del Eje Cafetero y la Región del Pacífico colombiano, las más golpeadas por el movimiento telúrico. Los 36 clubes profesionales que forman parte de la Dimayor respaldaron la decisión de cancelar los partidos con el fin de brindar acompañamiento a las víctimas, así como respaldo a sus propios jugadores, cuerpos técnicos, empleados y familias que pudieran estar atravesando momentos difíciles por la emergencia. La entidad también expresó sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida y reiteró su compromiso de apoyar a las familias gravemente afectadas.

En este contexto, las instituciones de Bogotá demostraron su solidaridad. La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto a la Cruz Roja Colombiana seccional Bogotá, activó seis puntos de recepción de donaciones y ayudas humanitarias para los damnificados. Entre los puntos habilitados se encuentran las sedes de SAMU SUR y SAMU Norte de la Cruz Roja, la sede Barrios Unidos, la sede administrativa de la Cruz Roja, la Bodega Cruz Roja y el Palacio de los Deportes. En estos lugares se reciben insumos básicos como agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, mantas, colchonetas, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios, necesarios para la atención inmediata de los afectados tras el desastre.

El alcalde Carlos Fernando Galán, a través de la red social X, brindó detalles sobre la logística para las donaciones e hizo un llamado a la ciudadanía a unirse en apoyo a las ciudades más impactadas. De acuerdo con las publicaciones oficiales consultadas, la respuesta solidaria ha sido fundamental durante esta contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el Fútbol Profesional Colombiano tras el terremoto en Chocó?

La suspensión del Fútbol Profesional Colombiano, programada del 10 al 16 de agosto de 2026, fue una decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tras el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó. Según Dimayor, la medida buscó priorizar la atención a las comunidades afectadas y brindar respaldo a las víctimas, jugadores y familias impactadas por el sismo en diversas regiones del país.

¿Cuáles son los puntos de donación habilitados en Bogotá para ayudar a los damnificados?

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana habilitaron seis puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a los damnificados por el reciente terremoto. Entre ellos se encuentran las sedes SAMU SUR y SAMU Norte de la Cruz Roja, la sede Barrios Unidos, la sede administrativa, la Bodega Cruz Roja y el Palacio de los Deportes de Bogotá, donde reciben artículos de primera necesidad para apoyar a las personas más afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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